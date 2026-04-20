Peter Magyar cere Ucrainei să grăbească redeschiderea conductei petroliere Drujba

Câştigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, i-a cerut luni preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să redeschidă conducta petrolieră avariată Drujba de îndată ce aceasta va fi funcţională şi Rusiei să reia livrările de petrol prin această conductă, relatează Reuters.

„Dacă de partea ucraineană conducta Drujba este pregătită pentru livrările de petrol, atunci ei ar trebui să aibă bunăvoinţa să o redeschidă aşa cum au promis”, a declarat Magyar la o conferinţă de presă după prima reuniune a grupului parlamentar al partidului său Tisza. „Iar din partea Rusiei ne aşteptăm să înceapă să pompeze petrol (în conductă) conform contractelor”, a adăugat viitorul premier ungar.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin această conductă de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că reparaţiile necesită timp, notează Reuters, citată de Agerpres.

Dar premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico au susţinut de partea lor că Ucraina a tergiversat repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

După oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina şi un nou pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei. Dar premierul naţionalist ungar a pierdut pe 12 aprilie alegerile în faţa conservatorului pro-european Peter Magyar.

Odată ce Orban a pierdut alegerile, Zelenski a promis încheierea reparaţiilor şi repunerea în funcţiune a conductei până la sfârşitul acestei luni.

Pe de altă parte, referindu-se la extinderea centralei nucleare PAKS, realizată în colaborare cu Rusia, Peter Magyar a estimat luni că acesta este un proiect important şi necesar, dar noul guvern va trebui să reanalizeze condiţiile de finanţare şi să vadă dacă restructurarea creditului de 10 miliarde de euro oferit de Rusia sau refinanţarea acestuia sunt posibile.

Proiectul Paks-2, în valoare de 12,5 miliarde de euro, despre care Magyar a spus că ar putea costa în final circa 24 de miliarde de euro, a fost atribuit de guvernul Orban companiei ruse Rosatom fără licitaţie.

„Trebuie să examinăm dacă pot fi restructurate condiţiile împrumutului, dacă această investiţie importantă şi necesară poate fi finanţată în condiţii mai bune”, a explicat Magyar.

Editor : Liviu Cojan

