Peter Magyar depune jurământul ca prim-ministru al Ungariei, după 16 ani de guvernare Orban. Ce moștenire a lăsat fostul premier

AŞTEPTĂRI MARI MOŞTENIREA LUI ORBAN

În interiorul impunătorului parlament neogotic al Ungariei, atmosfera va fi solemnă sâmbătă, când noul lider, Péter Magyar, va depune jurământul de prim-ministru, în timp ce afară va avea loc petrecerea, pe măsură ce oamenii vor sosi din toată ţara pentru a marca un moment crucial: sfârşitul oficial al celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, scrie The Guardian.

Acest eveniment are loc la câteva săptămâni după ce Peter Magyar - un fost colaborator al lui Viktor Orban - şi partidul său de opoziţie, Tisza, au obţinut o victorie zdrobitoare, un rezultat care a zguduit extrema dreaptă la nivel global, a resetat relaţia Ungariei cu UE, tensionată de multă vreme, şi a declanşat petreceri care au durat toată noaptea pe malurile Dunării, potrivit The Guardian, citat de News.ro

În această săptămână, el a făcut apel la maghiari să i se alăture pentru a întoarce pagina guvernării lui Orbán şi a eforturilor acestuia de a transforma Ungaria într-un laborator pentru iliberalism pe durata mandatului său. „Vom trece pragul schimbării de regim cu o petrecere grandioasă. Veniţi şi invitaţi-vă familia şi prietenii!”, a scris Peter Magyar pe reţelele sociale.

În săptămânile de după alegeri, pe care le-a numit sfârşitul „coşmarului de două decenii” al Ungariei, Magyar a încercat să sublinieze disponibilitatea sa de a schimba ţara – promiţând să suspende emisiunile mass-mediei de stat care funcţionau ca portavoce pentru Orbán, cerând demisia persoanelor numite în funcţii în era Orbán şi returnând milioanele de forinţi donaţi de un susţinător legat de Orbán.

Ceremonia de învestire de sâmbătă va fi presărată cu acelaşi simbolism: steagul european va fi readus pe faţada parlamentului după ce a fost îndepărtat în 2014, iar Krisztián Kőszegi este aşteptat să devină primul vicepreşedinte rom al Adunării Naţionale, conducând un parlament în care peste un sfert dintre membri vor fi femei – un record în istoria postcomunistă a ţării.

Aşteptările faţă de Magyar sunt mari în toată Ungaria. „Scuzaţi-mi limbajul, dar Orbán a dat-o în bară în ultimii ani”, spune Tamás, în vârstă de 45 de ani, din Győr, un oraş de aproximativ 175.000 de locuitori din nord-vestul Ungariei. El mărturiseşte că iniţial a fost mulţumit de guvernul lui Orbán. Dar dezamăgirea s-a instalat treptat pe măsură ce au început să circule acuzaţii că guvernul deturnează fonduri, atât de necesare pentru a-şi susţine propriii susţinători şi interese. „Spitalele sunt într-o stare foarte proastă, de exemplu, iar şcolile nu sunt chiar la zi. Aşa că avem nevoie de multe schimbări”, spune Tamas.

În timp ce maghiarii se confruntă cu o creştere vertiginoasă a costului vieţii şi o inflaţie extrem de ridicată, alegerea lui Magyar a oferit speranţa că o schimbare poate fi posibilă, spune Zsuzsi, în vârstă de 60 de ani. „Starea de spirit a fost mult mai bună. Chiar şi aici, unde sunt mulţi susţinători ai Fidesz”, arată ea.

Micul oraş Győr a intrat în atenţia publicului după un miting electoral în care Orbán i-a atacat pe protestatarii care îl huiduiau, acuzându-i că denigrează interesele Ucrainei - o temă frecventă a campaniei sale electorale, care îl prezenta pe Volodimir Zelenski ca pe o ameninţare. Pentru mulţi, acesta a fost primul semn că liderul de lungă durată simţea presiunea după luni de sondaje care sugerau un avantaj clar pentru Magyar şi Tisza.

În aceeaşi piaţă în care a avut loc mitingul, Zsuzsi laudă măsurile luate de Magyar până în prezent pentru a combate corupţia şi a convinge UE să deblocheze miliarde de euro din fondurile îngheţate. „Se pun mari speranţe în el”, a spus ea, remarcând cu un zâmbet că, totuşi, ştacheta nu este deosebit de ridicată: „Nu se poate mai rău de atât”.

Prietena ei, Gabi, în vârstă de 56 de ani, este mai circumspectă. „Toţi cei pe care îi cunosc sunt speriaţi”, spune ea, care a votat pentru partidul de extremă dreapta „Patria noastră”, din teama că relaţiile mai strânse cu UE ar duce la mai mulţi imigranţi şi la transformarea vieţii în micul ei sat. „Ursula von der Leyen poate fi foarte ameninţătoare”, spune ea, refuzând să dea mai multe detalii. „Iar oamenii se simt nesiguri pentru că Péter Magyar este atât de arogant, încât va eşua”, prezice ea.

Este o aluzie ce aminteşte de umbra lungă a lui Orbán. Timp de ani de zile, el şi partidul său, Fidesz, au căutat să-şi atragă susţinerea populaţiei alimentând frica, prezentând oficiali ai UE precum von der Leyen, filantropul George Soros şi pe Zelenski ca fiind pericole pe care numai Orbán şi Fidesz erau capabili să le combată.

„Această propagandă repetitivă a fost într-adevăr eficientă în anumite privinţe”, spune Dávid, în vârstă de 25 de ani. „A devenit o religie. Nu era deloc sănătos”, adaugă tânărul. Electrician şi ghid turistic cu jumătate de normă, el a petrecut recent o perioadă în Suedia, unde a putut observa cât de mult se îndepărtase Ungaria lui Orbán de celelalte ţări din Europa. „Aici politica afectează fiecare detaliu al vieţii tale”, spune el, citând cazuri de muncitori cărora li s-a cerut să voteze pentru Fidesz, panourile publicitare omniprezente şi alarmiste amplasate de partidul naţionalist de dreapta şi retorica care se infiltrase în viaţa de zi cu zi. „Uneori era cu adevărat devastator. Sper că după câţiva ani acest lucru va începe să dispară”, spune David.

Ceremonia de învestire de sâmbătă va marca prima dată din 1990 când Orbán – care, în cariera sa politică, a trecut de la militant pro-democraţie la o figură prietenoasă cu Rusia, lăudată de extrema dreaptă globală – nu va ocupa un loc în parlamentul Ungariei, după ce a anunţat luna trecută că nu îşi va prelua mandatul. Rămâne de văzut ce va urma pentru el.

Orbán a fost ţinta principală a mesajelor lui Magyar, pe măsură ce viitorul prim-ministru a străbătut ţara, adresându-se direct milioanelor de oameni şi folosindu-şi abilităţile de comunicare pe reţelele sociale pentru a viza averea uluitoare acumulată de cercul restrâns al lui Orbán într-o perioadă în care mulţi din Ungaria au devenit mai săraci. El a reiterat mesajul în faţa unui public din Italia săptămâna aceasta: „A trebuit să luptăm împotriva unui alt fel de mafie în Ungaria”, a spus el.

Mulţi din Győr spun că a sosit momentul ca Ungaria să înfrunte tot ce s-a întâmplat sub guvernarea Orbán. „Scheletele ies din dulap”, crede Gèza, în vârstă de 64 de ani. „Bănuiam asta, dar acum totul este scos la iveală”, spune el.

Un sondaj publicat săptămâna aceasta a sugerat că până la două treimi dintre unguri doresc să-l vadă pe Orbán adus în faţa justiţiei. Magyar nu a abordat încă direct această problemă, anunţând în schimb planuri de creare a unei autorităţi care să investigheze şi să încerce să recupereze fondurile publice care s-au dovedit a fi fost utilizate în mod abuziv în timpul mandatului lui Orbán.

Este doar un demers corect, spune Géza. „Aşteptăm să vedem dacă vor exista consecinţe”, adaugă el. „Pentru că, dacă nu vor exista consecinţe, va fi o dezamăgire”, avertizează el.

