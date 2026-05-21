Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul rusesc mai ieftin

Peter Magyar. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a declarat, într-un interviu publicat joi în cotidianul polonez Rzeczpospolita, că, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, întreaga Uniune Europeană va reveni probabil la gazul rusesc mai ieftin, transmite MTI.

Întrebat despre aprovizionarea cu gaz şi petrol ruseşti către Ungaria, Magyar a spus că, chiar şi după victoria partidului său Tisza în alegeri, „geografia nu s-a schimbat”, scrie Agerpres. 

Naţiunea ungară, a adăugat el, a mandatat noul guvern să diversifice sursele de energie cât de mult posibil, însă ţinând cont în acelaşi timp de preţurile materiilor prime.

Gazul lichefiat transportat via Marea Baltică, apoi prin Polonia şi Slovacia, este „semnificativ mai scump” decât gazul din România, Rusia ori Austria, a arătat el.

„Vom începe, desigur, negocierile şi vrem să cooperăm”, a spus noul premier ungar.

El a dezvăluit că, în timpul discuţiilor de miercuri în Polonia, omologul său Donald Tusk a promis că „va face totul pentru a reduce preţul gazului şi va face oferta cât de competitivă posibil”. Cu toate acestea, rezultatul va depinde şi de piaţa gazului.

În acelaşi interviu, Magyar a confirmat planurile de construire de noi interconectori pentru a diversifica şi mai mult aprovizionarea.

Întrebat dacă Ungaria, în acord cu politica UE, va înceta să cumpere gaz şi petrol ruseşti peste trei ani, Magyar a răspuns că el crede că politica UE „se va schimba semnificativ după ce războiul se va încheia”, ceea ce speră că se va întâmpla „foarte curând”.

Ungaria şi Polonia, a explicat el, trebuie să fie competitive, iar aceasta necesită preţuri mai mici la energie. În acest sens, el s-a descris ca „foarte pragmatic”, vizând nu doar asigurarea aprovizionării, dar şi preţuri mai reduse.

La insistenţele de a răspunde cu privire la hidrocarburile ruseşti, Magyar a spus: „După ce războiul se va încheia, întreaga UE se va întoarce la a cumpăra gaz rusesc, pentru că este mai ieftin, iar competitivitatea şi geografia o cer”.

Pe plan intern, Magyar şi-a confirmat intenţia de a amenda Constituţia.

„O vom face, probabil în două săptămâni”, a spus el, adăugând că acest va fi primul pas, după care preşedintele republicii şi şefii Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme (Kuria) „vor trebui trimişi foarte departe”.

Cu privire la relaţiile ungaro-ucrainene, Magyar a subliniat dreptul Ucrainei de a-şi păstra integritatea teritorială şi independenţa, spunând însă că poziţia Ungariei este unică.

„Avem o minoritate maghiară în Ucraina care nu are drepturi fundamentale” în domenii precum limba, cultura şi autonomia locală, a afirmat prim-ministrul de la Budapesta.

El a spus că guvernul său este pregătit „să deschidă un nou capitol” cu Ucraina odată ce problema drepturilor fundamentale va fi rezolvată. Aceasta este o condiţie sina qua non pentru ca Ungaria să sprijine deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, a subliniat Peter Magyar.

