Péter Magyar lansează acuzații grave la adresa apropiaților lui Viktor Orbán: transferuri masive de bani și tentative de fugă din țară

Peter Magyar. Foto: Profimedia Images
Premierul ales Péter Magyar a lansat acuzații grave la adresa apropiaților lui Viktor Orbán, la scurt timp după anunțul acestuia privind renunțarea la mandatul de parlamentar. Magyar susține că persoane influente din cercurile puterii ar încerca să transfere sume uriașe de bani în afara țării, către diverse jurisdicții, în contextul pregătirii tranziției politice.

„În timp ce Viktor Orbán fuge de responsabilități, în culise se fac pregătiri pentru a părăsi țara și pentru a evacua bunurile furate. Oligarhii lui Orbán transferă zeci de miliarde de euro în Emiratele Arabe Unite, Uruguay, Statele Unite și alte țări îndepărtate. Știu că Administrația Națională a Vămilor și Impozitelor a suspendat mai multe transferuri de mare valoare aparținând cercului lui Antal Rogán, pe baza indicațiilor primite de la bănci, sub suspiciunea de spălare de bani", a declarat Péter Magyar, care a cerut apoi șefilor Administrației Naționale a Vămilor și Impozitelor să înghețe imediat "banii furați", potrivit unui videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Premierul ales susține că deține informații conform cărora mai multe familii de oligarhi au părăsit deja țara, iar familia lui Lőrinc Mészáros urmează să plece la Dubai în zilele următoare: „Conform știrilor, mai multe familii influente de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și își organizează gărzi de corp de încredere pentru plecare", a adăugat acesta.

De asemenea, Péter Magyar a făcut apel la procurorul general, șeful Poliției Naționale și președintele Curții de Conturi să îi aresteze pe "infractorii care au cauzat prejudicii poporului maghiar în valoare de multe mii de miliarde de forinți" și să nu le permită să fugă în țări cu care nu există în prezent acorduri de extrădare, înainte de formarea guvernului Tisza.

Potrivit lui Magyar, ar fi început și vânzarea, la preț redus, a postului TV2 și a altor mijloace de informare în masă, precum și a companiei de comunicare a miliardarului Gyula Balásy, apropiat al partidului Fidesz, Lounge Event Kft. Acesta a solicitat investitorilor din țară și din străinătate să se abțină de la preluarea acestor active, avertizând că "altfel și ei s-ar putea trezi în fața Oficiului Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor".

„Sunt, de asemenea, conștient de faptul că mafioții lui Orbán au început să vândă TV2 și alte mijloace de informare la prețuri sub valoarea lor reală, precum și compania-mamă a propagandei de ură a lui Rogan, Lounge Event Kft. Îndemn investitorii onești, atât din țară, cât și din străinătate, să se abțină de la achiziționarea de active ale mafiei, altfel riscă să se trezească în fața Oficiului Național pentru Recuperarea și Apărarea Activelor”, susține acesta pe Facebook.

Viktor Orban, liderul Fidesz-KDNP şi prim-ministru în exerciţiu, a declarat sâmbătă că va renunţa la mandatul câştigat în urma recentelor alegeri parlamentare din Ungaria, transmite MTI. Orban a declarat că energia sa va fi utilizată mai bine pentru reorganizarea "părţii naţionale" decât pentru a sta în Parlament.

Într-un videoclip postat pe Facebook, Orban a anunţat că şedinţa consiliului de administraţie al Fidesz tocmai s-a încheiat, în cadrul acesteia fiind luate mai multe decizii importante, ce vizează o restructurare radicală a grupului parlamentar al partidului, noul grup urmând să se formeze luni sub conducerea lui Gulyas.

Viktor Orban a mai declarat că membrii consiliului de administraţie i-au recomandat să îşi continue activitatea în fruntea Fidesz. "Dacă congresul mă onorează cu încrederea sa, sunt pregătit pentru această sarcină", a adăugat liderul maghiar.

Editor : Andreea Rubica

