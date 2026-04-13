Peter Magyar promite să guverneze pentru „toți maghiarii”

Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Peter Magyar a promis luni că va guverna pentru „toți maghiarii”, la o zi după victoria sa zdrobitoare împotriva lui Viktor Orban în alegerile parlamentare de duminică din Ungaria. „Este o imensă onoare că ne-ați acordat încrederea dumneavoastră, cu cel mai mare număr de voturi obținut vreodată, pentru a lucra la o Ungarie liberă, europeană, funcțională și umană”, a declarat conservatorul pro-european pe Facebook.

Magyar s-a declarat gata să lucreze „în fiecare zi și în fiecare oră a zilei pentru securitatea și dezvoltarea patriei, precum și pentru bunăstarea poporului maghiar”, înainte de a-l chema pe „Dumnezeu” să-l ajute în această sarcină.

Partidul premierului Viktor Orban este înlăturat de la putere după 16 ani. Cu aproape toate voturile numărate, principala formaţiune de opoziţie, Tisza, şi carismaticul lider, Peter Magyar, obţin mai bine de două treimi din Parlamentul de 199 de locuri. Totul în urma unei mobilizări istorice la vot: peste 79%. “Un rezultat dureros, dar fără echivoc”, şi-a recunoscut Viktor Orban înfrângerea.

Inima Europei bate mai puternic acum în Ungaria, a reacționat, de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, după anunțurile care indicau distanța certă și de nerecuperat de către Viktor Orban față de oponentul său, plasat pe prima poziție.

Felicitări pentru câștigător și mesaje calde pentru poporul Ungariei au venit dinspre marile capitale ale bătrânului continent, laolaltă cu îndemnuri pentru o colaborare imediată, îndelung aşteptată.

