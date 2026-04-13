Peter Magyar spune că nu îl va suna pe Donald Trump. Cum vede liderul Tisza relațiile cu SUA

Câştigătorul alegerilor legislative din Ungaria, Peter Magyar, a declarat luni că SUA sunt un partener foarte important cu care Ungaria trebuie să menţină relaţii bune, însă a spus că el personal nu îl va suna pe Donald Trump, care l-a susţinut puternic pe adversarul său, Viktor Orban.

Totuşi, Magyar a precizat că administraţia sa va fi disponibilă pentru discuţii, dacă Casa Albă va dori să ia legătura cu noul guvern, transmite News.ro.

Magyar a fost întrebat despre relaţiile sale cu SUA, având în vedere sprijinul clar acordat de administraţia americană rivalului său, Viktor Orbán.

El a repetat sugestiile sale anterioare că evenimentul de marcare a 70 de ani de la Revolta din Budapesta din 1956 ar putea fi o bună ocazie de a găzdui lideri mondiali în oraş.

Magyar a fost întrebat şi despre Polonia. El a spus că are o relaţia specială cu guvernul polonez şi deja şi-a făcut cunoscute planurile de a face din Varşovia prima sa destinaţie pentru vizitele în străinătate, sperând că această deplasare va avea loc la începutul lunii mai.

Liderul maghiar a glumit spunând că va dori să se întâlnească şi cu preşedintele conservator al ţării, Karol Nawrocki, chiar dacă nu l-a felicitat pentru victorie şi a părut să susţină realegerea lui Orbán.

De asemenea, el a fost întrebat despre doi foşti miniştri ai guvernului polonez care se sustrag justiţiei poloneze refugiindu-se la Budapesta. El i-a sfătuit în glumă să nu cumpere prea mult mobilier de la Ikea şi să nu se simtă prea confortabil în capitală.

Însă a subliniat în context importanţa cooperării regionale cu Austria şi cu alte ţări din Europa Centrală şi de Est.

Editor : A.C.