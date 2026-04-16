Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a refuzat oferta de protecție a poliției

Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Aparatul de stat

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a refuzat oferta de protecție polițienească, afirmând că nu are de ce să se teamă.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, detronându-l pe liderul pro-Moscova Viktor Orbán după 16 ani la cârma țării, scrie TVP World.

De la victoria sa zdrobitoare, Magyar a făcut numeroase apariții publice în fața mulțimilor numeroase.

Însă, în ciuda expunerii sale publice și a unei aparente oferte de protecție polițienească non-stop, Magyar a anunțat joi că nu are nevoie de o echipă de securitate a statului.

„Mulțumesc șefului Poliției Naționale pentru ofertă, dar continui să refuz protecția polițienească personală – fie că este non-stop sau de altă natură”, a postat el pe platforma X.

„Până acum nu am avut de ce să mă tem și intenționez să lucrez în așa fel încât să nu am de ce să mă tem nici în viitor”, a continuat postarea. „Ungaria va deveni un loc în care nimeni care muncește și trăiește cinstit nu trebuie să se teamă.

„Mulțumesc polițiștilor noștri pentru serviciul lor.”

În timpul campaniei sale electorale, Magyar a acuzat poliția și serviciile de securitate că sunt aserviți lui Orbán și sunt folosiți pentru a desfășura supraveghere secretă asupra oponenților politici ai prim-ministrului în exercițiu.

„Serviciile secrete maghiare, la ordinele lui Viktor Orbán, au acționat împotriva lui Tisza”, a declarat Magyar în urma acuzării unui jurnalist de investigație de renume de spionaj, într-un incident pe care Magyar l-a descris ca evocând cele mai întunecate zile ale comunismului.

 

Top Citite
donald trump
1
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
Peter Magyar.
4
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agricultură
5
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă...
FOTO Scandal de proporții: sunt amândoi căsătoriți, dar au fost filmați pe ascuns împreună!
Digi Sport
FOTO Scandal de proporții: sunt amândoi căsătoriți, dar au fost filmați pe ascuns împreună!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar
Nicușor Dan, despre direcția politică a lui Peter Magyar: „Se defineşte ca pro-european, o să vedem în acţiunile sale viitoare”
Hungary Election
Peter Magyar schimbă simbolurile puterii la Budapesta: „Palatul lui Orban” nu va mai fi sediul premierului
Andrea Rost și Peter Magyar
De pe marile scene ale lumii, în prim-planul politicii din Ungaria. Cine este soprana Andrea Rost, posibil ministru al Culturii
Peter Magyar Meets Hungarian President, Budapest, Hungary - 15 Apr 2026
„Viaţa e cel mai mare regizor”. În timp ce vizita palatul prezidenţial, Peter Magyar l-a zărit pe Viktor Orban la un balcon
benjamin netanyahu face declaratii
Netanyahu anunță că avut o discuție „caldă” cu premierul ales al Ungariei. Mesajul surprinzător pe care i l-a transmis Peter Magyar
Recomandările redacţiei
ID244154-INQUAM-PHOTOS-CODRIN-UNICI
„Suntem la începutul unei crize”. Președintele preia rolul de...
Donald Trump
„Blocada rămâne”. Trump anunță că „nicio navă nu trece” de marina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: „Nu mai putem accepta companii de stat falimentare care...
Donald Trump.
Donald Trump susține că Iranul a acceptat să nu dețină arme nucleare...
Ultimele știri
Pete Hegseth a parafrazat o replică din filmul „Pulp Fiction“ al lui Tarantino, în loc să citeze din Biblie
Probleme cu oxigenul la Spitalul Pantelimon din Capitală: o autospecială de la ISU a fost trimisă în ajutor, după furtul unei țevi
Fostul președinte bulgar conduce în cursa electorală, arată sondajele. Rumen Radev propune un program axat pe combaterea corupției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o eră a norocului începând cu 16 aprilie 2026. Schimbarea astrală care le aduce bani și...
Cancan
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Fanatik.ro
A murit cel mai apropiat oltean al Craiovei Maxima. Controversatul afacerist a decedat în circumstanțe...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Cine este soția lui Gică Hagi și cu ce se ocupă, de fapt. Puțină lume știe ce face Marilena Hagi
Adevărul
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare mare pe 17 aprilie 2026. Semnificație și obiceiuri
Playtech
Cine plătește când ești inundat de vecinul de sus. Mulți români care stau la bloc nu cunosc legea
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Cel mai sângeros atac al Rusiei asupra Ucrainei de la începutul anului: cel puțin 17 morți și peste 100 de...
Newsweek
Un pensionar a obligat Casa de Pensii să îi recunoască 15 ani ca munciți la grupa a II-a. Ce meserie a avut?
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Tom Cruise, transformat total în comedia „Digger”. Inarritu: „Poate cea mai mare provocare” din cariera lui
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...