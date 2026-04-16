Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, a refuzat oferta de protecție a poliției

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a refuzat oferta de protecție polițienească, afirmând că nu are de ce să se teamă.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de duminică, detronându-l pe liderul pro-Moscova Viktor Orbán după 16 ani la cârma țării, scrie TVP World.

De la victoria sa zdrobitoare, Magyar a făcut numeroase apariții publice în fața mulțimilor numeroase.

Însă, în ciuda expunerii sale publice și a unei aparente oferte de protecție polițienească non-stop, Magyar a anunțat joi că nu are nevoie de o echipă de securitate a statului.

„Mulțumesc șefului Poliției Naționale pentru ofertă, dar continui să refuz protecția polițienească personală – fie că este non-stop sau de altă natură”, a postat el pe platforma X.

„Până acum nu am avut de ce să mă tem și intenționez să lucrez în așa fel încât să nu am de ce să mă tem nici în viitor”, a continuat postarea. „Ungaria va deveni un loc în care nimeni care muncește și trăiește cinstit nu trebuie să se teamă.

„Mulțumesc polițiștilor noștri pentru serviciul lor.”

Aparatul de stat

În timpul campaniei sale electorale, Magyar a acuzat poliția și serviciile de securitate că sunt aserviți lui Orbán și sunt folosiți pentru a desfășura supraveghere secretă asupra oponenților politici ai prim-ministrului în exercițiu.

„Serviciile secrete maghiare, la ordinele lui Viktor Orbán, au acționat împotriva lui Tisza”, a declarat Magyar în urma acuzării unui jurnalist de investigație de renume de spionaj, într-un incident pe care Magyar l-a descris ca evocând cele mai întunecate zile ale comunismului.

