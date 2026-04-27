Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, merge la Bruxelles pentru discuții despre deblocarea fondurilor UE

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, se va deplasa miercuri la Bruxelles pentru discuții urgente cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în efortul său de a debloca fonduri UE în valoare de miliarde de euro, scrie POLITICO.

„Mă voi deplasa miercuri la Bruxelles pentru discuții neoficiale cu președinta Comisiei Europene privind deblocarea fondurilor UE”, a scris Magyar pe X duminică. „Nu avem timp de pierdut.”

O delegație a partidului Tisza al lui Magyar, care a obținut o majoritate absolută la alegerile din 12 aprilie din Ungaria, s-a întâlnit sâmbătă la Bruxelles cu oficiali ai Comisiei Europene, a declarat Magyar într-o postare anterioară. Aceasta a urmat discuțiilor de la Budapesta de weekendul trecut.

Accelerarea ritmului discuțiilor privind deblocarea fondurilor UE intervine în contextul în care înfrângerea lui Victor Orbán, liderul de lungă durată al Ungariei, de către Tisza a dus deja la o evoluție majoră în relațiile dintre UE și Ungaria. Joi, Bruxelles a aprobat oficial un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Budapesta — care a rezistat mult timp sub conducerea lui Orbán — și-a retras obiecțiile, eliminând un obstacol politic cheie pentru Magyar în eforturile sale de a reînnoi relațiile cu blocul comunitar.

Timpul este limitat pentru viitorul guvern condus de Tisza

În cadrul discuțiilor anterioare de la Budapesta, din 18-19 aprilie, Magyar și echipa sa viitoare s-au întâlnit cu șeful de cabinet al lui von der Leyen, Björn Seibert, și cu înalți funcționari pentru a trasa o cale către deblocarea fondurilor înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept și corupție. „Această muncă necesară va continua”, a declarat Comisia într-un comunicat.

Timpul este limitat pentru viitorul guvern condus de Tisza. Ungaria riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-pandemică dacă nu respectă termenul limită din august, în timp ce aproximativ 18 miliarde de euro rămân înghețate din cauza regresului democratic sub conducerea lui Orbán. Magyar încearcă, de asemenea, să obțină acces la finanțare suplimentară din partea UE pentru apărare și scutirea de amenzile zilnice impuse în urma disputelor legate de migrație.

Bruxellesul caută mai mult decât o resetare punctuală. Oficialii doresc ca Ungaria să rămână aliniată în privința Ucrainei, inclusiv prin susținerea viitoarelor sancțiuni împotriva Rusiei și renunțarea la rezistența față de traiectoria de aderare a Kievului la UE, arătând în același timp progrese în ceea ce privește preocupările legate de statul de drept care au înghețat fondurile.

„Pot spune că este extrem de important să aducem banii acasă, și cât mai repede posibil”, a subliniat Magyar pe 13 aprilie.

