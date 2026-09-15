Peter Szijjarto, dat în judecată pentru că a zburat cu avioane private în deplasările oficiale. Reacția lui Viktor Orban

Ministrul de externe ungar, Anita Orban, a anunţat marţi că a depus o plângere penală împotriva predecesorului său, Peter Szijjarto, şi a echipei acestuia pentru folosirea cu regularitate a unor zboruri private costisitoare, în loc să folosească zboruri de linie, relatează Reuters.

Această plângere este cea mai recentă dintr-o serie de acţiuni ale noului guvern condus de Peter Magyar împotriva membrilor fostului executiv al adversarului său, Viktor Orban, pe care-l acuză de corupţie, notează Agerpres.

Fostul premier respinge acuzaţiile, iar purtătorul său de cuvânt, Bertalan Havasi, a afirmat că zborurile efectuate de Peter Szijjarto în deplasările oficiale au respectat întocmai normele guvernamentale în vigoare.

„În ultimii ani, deplasările în străinătate în cazul Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului au fost organizate cu o eficienţă exemplară”, a adăugat Havasi.

„Prin urmare, Peter Szijjarto merită aprecieri, nu atacuri motivate politic”, a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Viktor Orban.

De partea sa, actuala şefă a diplomaţiei ungare, Anita Orban, consideră că în organizarea deplasărilor lui Szijjarto şi ale echipei acestuia nu s-a ţinut cont deloc de necesitatea economisirii fondurilor publice.

„Începând din anul 2022, aceştia au trecut sistematic la folosirea unor zboruri private închiriate sau a avioanelor armatei pentru deplasările ministrului (Szijjarto) şi ale delegaţiei sale”, a argumentat ea.

În perioada 2022-2026, aceste călătorii au costat de aproape şase ori mai mult, respectiv cu 4 miliarde de forinţi (12,6 milioane de dolari) în plus faţă de cât ar fi costat zborurile de linie la clasa business, mai motivează şefa diplomaţiei ungare, după ce a făcut o analiză a deplasărilor predecesorului său.

„Prin urmare, faptele descoperite ridică suspiciunea unei gestionări defectuoase a fondurilor, care a provocat pierderi semnificative şi implică răspunderea fostei conduceri a ministerului”, a susţinut Anita Orban.

Editor : C.L.B.