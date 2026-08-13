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Petiţie în Canada pentru expulzarea ambasadorului american la Ottawa

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Foto: Profimedia
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O petiţie prezentată parlamentului canadian, care până joi adunase peste 100.000 de semnături, solicită expulzarea ambasadorului SUA la Ottawa, Pete Hoekstra, evidenţiind tensiuni persistente între cele două state vecine în plină perioadă de negocieri comerciale, relatează AFP.

„Cerem guvernului Canadei să-l declare oficial pe Pete Hoekstra persona non grata”, se menţionează în textul petiţiei, pe care cetăţenii canadieni o pot semna până pe 18 noiembrie.

Numit ambasador al SUA în Canada în aprilie 2025, Pete Hoekstra este acuzat că ar fi „banalizat ameninţările administraţiei Trump vizând anexarea Canadei” şi că şi-ar fi „înmulţit intervenţiile în dezbaterea politică canadiană”.

În iunie, acest fost ales republican de Michigan în Camera Reprezentanţilor declarase în faţa presei canadiene că anexarea Canadei de către SUA ar fi o „discuţie bună de purtat” între preşedintele american Donald Trump şi premierul canadian Mark Carney.

El a precizat atunci că „reprezintă punctul de vedere al preşedintelui” american.

De asemenea, Pete Hoekstra a criticat sever o campanie publicitară care denunţa taxele vamale americane, lansată de provincia Ontario în toamna anului 2025, care a contribuit la intensificarea tensiunilor comerciale bilaterale, notează AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele american a semnat un decret în iulie prin care impunea taxe vamale suplimentare de 50 % asupra mai multor produse canadiene. Această nouă serie de măsuri tarifare, care urmează să intre în vigoare pe 19 august, vizează şi produsele care intră în SUA în cadrul Acordului Canada-SUA-Mexic (ACEUM).

Guvernul canadian, al cărui ministru pentru relaţii comerciale cu Statele Unite, Dominic LeBlanc, se află în prezent la Washington, încearcă să ajungă la un acord pentru a evita implementarea acestor noi tarife.

Pete Hoekstra, un american de origine olandeză, a fost ambasador în Ţările de Jos în timpul primului mandat al lui Donald Trump. În timpul acelui mandat, el a trebuit să ceară scuze public după un interviu în care a negat, împotriva tuturor evidenţelor, că ar fi făcut remarci antimusulmane în 2015. 

Editor : Liviu Cojan

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