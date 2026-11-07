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Video Petrecere cu gust amar pentru Vucici. Fostul președintele al Serbiei, surprins în ipostaze care au stârnit glume pe rețelele sociale

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Aleksandar Vucici. Foto: Captura video X
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Aleksandar Vucici, fostul președinte al Serbiei, își îneacă tristețea după pierderea alegerilor parlamentare în petreceri cu apropiații și membri ai partidului său.

Vučić a postat pe rețelele sociale videoclipuri de la adunare, în care se vede cum cântă, vorbește cu mulțimea și se bucură de atmosfera veselă. Filmările fac acum înconjurul internetului.

Însă, în timp ce unii au comentat despre prestația și buna dispoziție a sa, alții s-au întrebat dacă nu cumva a băut prea multe băuturi în timpul serii. „E beat?”, s-a întrebat un utilizator de pe rețelele sociale

Fostul lider sârb este surprins în două ipostaze: întâi cântă alături de invitați, iar la un moment dat se oprește brusc și privește trist în gol.

Schimbarea bruscă a expresiei faciale nu a trecut neobservată de utilizatorii rețelelor sociale, care au început rapid să distribuie videoclipul cu numeroase comentarii umoristice. NEXTA a glumit spunând că fostul președinte sârb arăta de parcă tocmai și-ar fi amintit de rezultatele alegerilor.

Editor : Ș.R.

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