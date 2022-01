„Petrecerile de vineri”, un nou scandal pe lista ce i-ar putea aduce lui Boris Johnson sfârșitul politic

La Downing Street 10, sediul premierului britanic, se organizau petreceri în fiecare zi de vineri în timpul carantinei, afirmă sâmbătă tabloidul „The Mirror”, adăugând astfel încă un scandal pe lista acuzaţiilor ce îl vizează pe premierul britanic Boris Johnson, a cărui poziţie pare să se clatine din ce în ce mai mult, comentează AFP într-un material preluat de Agerpres.

Afectat de scandalul „partygate”, premierul conservator în vârstă de 57 de ani este criticat deschis în propriul partid şi se confruntă cu cea mai gravă criză de la venirea sa la putere, în 2019. El și-a cerut scuze, miercuri, în Parlament pentru prezenţa sa la una dintre aceste petreceri, în mai 2020, afirmând că a crezut că este vorba de o reuniune de lucru.

Dar de atunci, au apărut și alte dezvăluiri. O petrecere a fost organizată în Downing Street - fără Boris Johnson - chiar în ajunul funeraliilor prinţului Philip, în aprilie 2021. Asta, în timp ce regina Elisabeta a II-a a asistat la funeraliile soţului său singură în capela castelului Windsor, imagine simbolică a rigorii măsurilor de carantină. Și pentru această petrecere Boris Johnson și-a cerut scuze, de data aceasta chiar de la regină.

Frigiderul pentru băuturi

„The Mirror” afirmă sâmbătă că, de fapt, în fiecare vineri angajaţii din Downing Street îşi încheiau săptămâna de lucru cu o mică petrecere cu pahare de vin, „o tradiţie de dată îndelungată” (Wine Time Fridays), care s-a prelungit în pofida introducerii restricţiilor legate de pandemie care interziceau acest tip de reuniuni. Publicaţia adaugă că personalul de la Downing Street investise chiar într-un frigider pentru a păstra la rece sticlele cu alcool, iar premierul era la curent cu aceste reuniuni.

O anchetă efectuată de o funcţionară cu rang înalt a statului, Sue Gray, urmează să stabilească dacă Boris Johnson şi colaboratorii săi au încălcat reglementările în vigoare în cursul acestor evenimente.

Dar indignarea creşte, inclusiv în rândul conservatorilor, notează AFP. Deputatul Andrew Bridgen a apreciat sâmbătă că nu are nevoie să aştepte ceea ce va spune Sue Gray pentru a şti că - pentru el - Boris Johnson şi-a pierdut autoritatea morală pentru a conduce ţara.

Contraatacul lui Boris Johnson

La rândul său, Boris Johnson a lansat un contraatac mediatic, destinat să-l menţină la putere. Unele ziare au informat că susţinători ai lui au fost invitaţi să-i laude realizările, între care aplicarea Brexit-ului, iar unii dintre colaboratori sunt îndemnați să iasă public și să ia cuvântul.

Liderul opoziţiei laburiste, Keir Starmer, a reiterat sâmbătă apelul său la demisie, apreciind că aceasta este în „interesul naţional”.

„Avem un premier care este absent - se ascunde literalmente în acest moment- şi este incapabil să conducă, de aceea am conchis că trebuie să plece, a declarat el într-o intervenţie în cadrul think tank-ului de stânga The Fabian Society.

Dar Starmer a fost el însuşi acuzat de ipocrizie din cauza unor fotografii care îl arată bând bere cu un mic grup de angajaţi ai Partidului Laburist, într-un birou, în luna mai a anului trecut, într-o perioadă când reuniunile în interior erau interzise, în afara doar de cele în cadru profesional.

Când fotografia a fost publicată prima oară anul trecut, partidul său anunţase că Keir Starmer nu a încălcat nicio regulă pentru că se afla „într-un loc de muncă”, aminteşte AFP.

