În ciuda faptului că actuala lideră a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a fost numită de liderii opoziției drept „arhitecta sistemului de tortură” și „principala legătură cu Rusia, Iran și Cuba”, administrația Trump nu are nicio problemă cu menținerea puterii în mâinile membrilor vechiului „cartel” al lui Nicolas Maduro. Încă din primele zile după capturarea fostului președinte venezuelean, Washingtonul s-a concentrat în primul rând pe restaurarea accesului companiilor americane la industria petrolieră a Venezuelei, acordând foarte puțină atenție reformelor democratice, care riscă acum să fie date uitării.

Înlăturarea de la putere a lui Maduro a fost sărbătorită de opoziția venezueleană, precum și de o mare parte din cele opt milioane de imigranți care au fugit din țară în ultimii ani din cauza represiunii și a sărăciei. Cu toții s-au bucurat, sperând la o tranziție rapidă a Venezuelei înspre democrație.

În ultimele șase săptămâni, însă, a devenit clar că ceilalți membri ai regimului lui Maduro vor face toate eforturile să rămână la putere, după ce au acceptat cerințele Washingtonului în industria petrolului, privind privatizarea firmelor naționalizate de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, și întoarcerea companiilor petroliere americane în Venezuela în condiții favorabile Statelor Unite, se arată într-o analiză The Insider.

Principalul obiectiv al SUA este acum să stabilizeze situația în Venezuela și să reconstruiască economia țării. Democratizarea, alegerile libere și alte reforme au fost amânate cu cel puțin doi sau trei ani, ceea ce nu este deloc pe placul opoziției venezuelene.

Trump a anunțat în luna ianuarie că SUA ar urma să primească până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean de înaltă calitate, care a fost supus sancțiunilor și a rămas blocat în port din cauza restricțiilor de export.

În același timp, Trump a luat măsuri pentru a proteja veniturile obținute de Venezuela din vânzarea petrolului care se află în băncile din SUA, astfel încât să nu poată fi confiscate. Ordinul executiv semnat de Trump confirmă faptul că aceste fonduri rămân proprietatea Venezuelei, în ciuda faptului că ele sunt controlate în acest moment de SUA.

Delcy Rodriguez, actualul președinte interimar al Venezuelei, ar putea adopta un model economic similar cu cel al Chinei: mai mult capitalism și o piață mai liberă, dar sub controlul politic al actualului regim.

Chevron ar putea crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în următorii 2 ani

La întâlnirea de la Casa Albă din 10 ianuarie cu șefii marilor companii petroliere americane, Trump a propus ca aceștia să investească 100 de miliarde de dolari în Venezuela. Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a spus că Chevron ar putea crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în următorii 2 ani.

Când compania americană a primit o nouă licență să opereze în Venezuela, în iulie 2025, Maduro a spus: „Chevron a fost prezentă în Venezuela timp de 102 ani și sper că va continua să opereze aici fără probleme pentru încă 100 de ani.”

Acum, se pare că dorința lui Maduro s-ar putea împlini, chiar și fără ca fostul președinte al Venezuelei să mai conducă vreodată țara.

Chevron a confirmat că va crește exporturile de petrol venezuelean în Statele Unite de la 100.000 de barili pe zi, în decembrie, la 300.000 în martie. Autoritățile de la Caracas au adoptat imediat o lege prin care Venezuela le va permite din nou companiilor din țară și celor străine să extragă petrol în afara controlului statului – pentru prima dată de la începutul regimului lui Chavez.

Președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodriguez, fratele președintelui interimar Delcy Rodriguez, a subliniat nevoia de a atrage investiții străine: „Petrolul în subteran este inutil; trebuie transformat în școli și case pentru tineri.”

Serviciile de informații din SUA cred că lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, nu are legături destul de strânse cu serviciile de securitate și sectorul petrolier venezuelean ca să poată conduce țara.

Serviciile de informații din SUA nu au încredere că lidera opoziției din Venezuela ar putea conduce țara

Statele Unite au introdus și o condiție importantă pentru a aproviziona Venezuela cu tehnologia și echipamentele necesare pentru a crește producția de petrol și gaze: beneficiarii nu au voie să coopereze cu țările sancționate de SUA, mai exact persoane și companii din Rusia, Iran, Coreea de Nord și Cuba.

America este interesată de petrolul din Venezuela pentru că cele mai multe rafinării din Texas și Louisiana sunt proiectate pentru a procesa exact tipul de țiței greu produs de Venezuela.

Serviciile de informații din SUA cred că lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care a câștigat 80% din voturi în prima rundă a celor mai recente alegeri, dar a fost exclusă apoi din cursă de regimul lui Maduro, nu are legături destul de strânse cu serviciile de securitate și sectorul petrolier venezuelean ca să poată conduce țara, potrivit unor rapoarte apărute în presa din Venezuela și Spania.

Comunitatea afaceriștilor din Venezuela a primit-o cu brațele deschise pe Rodriguez, pe care au poreclit-o: „Delcyping”, după numele fostului lider chinez Deng Xiaoping, ceea ce sugerează faptul că regimul de la Caracas va urma un model similar cu cel al Chinei – mai mult capitalism și o piață mai liberă, dar sub controlul politic al actualului sistem.

Atât timp cât Rodriguez menține stabilitatea și le protejează interesele, elita economică a Venezuelei nu este preocupată de problemele legate de democrație - și se pare că la fel gândesc și membrii administrației Trump.

