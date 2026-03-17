Petrol în schimbul puterii: Cum au vândut acoliții lui Maduro bogățiile naturale ale Venezuelei pentru a intra sub protecția lui Trump

Doug Burgum, secretarul de interne al SUA, și Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei
Administrația Trump nu are nicio problemă cu menținerea puterii în mâinile membrilor vechiului „cartel” al lui Nicolas Maduro. În poză: secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, și președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Foto: Profimedia Images
Chevron ar putea crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în următorii 2 ani Serviciile de informații din SUA nu au încredere că lidera opoziției din Venezuela ar putea conduce țara

În ciuda faptului că actuala lideră a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a fost numită de liderii opoziției drept „arhitecta sistemului de tortură” și „principala legătură cu Rusia, Iran și Cuba”, administrația Trump nu are nicio problemă cu menținerea puterii în mâinile membrilor vechiului „cartel” al lui Nicolas Maduro. Încă din primele zile după capturarea fostului președinte venezuelean, Washingtonul s-a concentrat în primul rând pe restaurarea accesului companiilor americane la industria petrolieră a Venezuelei, acordând foarte puțină atenție reformelor democratice, care riscă acum să fie date uitării.

Înlăturarea de la putere a lui Maduro a fost sărbătorită de opoziția venezueleană, precum și de o mare parte din cele opt milioane de imigranți care au fugit din țară în ultimii ani din cauza represiunii și a sărăciei. Cu toții s-au bucurat, sperând la o tranziție rapidă a Venezuelei înspre democrație.

În ultimele șase săptămâni, însă, a devenit clar că ceilalți membri ai regimului lui Maduro vor face toate eforturile să rămână la putere, după ce au acceptat cerințele Washingtonului în industria petrolului, privind privatizarea firmelor naționalizate de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, și întoarcerea companiilor petroliere americane în Venezuela în condiții favorabile Statelor Unite, se arată într-o analiză The Insider.

Principalul obiectiv al SUA este acum să stabilizeze situația în Venezuela și să reconstruiască economia țării. Democratizarea, alegerile libere și alte reforme au fost amânate cu cel puțin doi sau trei ani, ceea ce nu este deloc pe placul opoziției venezuelene.

Trump a anunțat în luna ianuarie că SUA ar urma să primească până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean de înaltă calitate, care a fost supus sancțiunilor și a rămas blocat în port din cauza restricțiilor de export.

În același timp, Trump a luat măsuri pentru a proteja veniturile obținute de Venezuela din vânzarea petrolului care se află în băncile din SUA, astfel încât să nu poată fi confiscate. Ordinul executiv semnat de Trump confirmă faptul că aceste fonduri rămân proprietatea Venezuelei, în ciuda faptului că ele sunt controlate în acest moment de SUA.

Delcy Rodriguez, actualul președinte interimar al Venezuelei, ar putea adopta un model economic similar cu cel al Chinei: mai mult capitalism și o piață mai liberă, dar sub controlul politic al actualului regim. Foto: Profimedia Images

Chevron ar putea crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în următorii 2 ani

La întâlnirea de la Casa Albă din 10 ianuarie cu șefii marilor companii petroliere americane, Trump a propus ca aceștia să investească 100 de miliarde de dolari în Venezuela. Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a spus că Chevron ar putea crește producția de petrol din Venezuela cu 50% în următorii 2 ani.

Când compania americană a primit o nouă licență să opereze în Venezuela, în iulie 2025, Maduro a spus: „Chevron a fost prezentă în Venezuela timp de 102 ani și sper că va continua să opereze aici fără probleme pentru încă 100 de ani.”

Acum, se pare că dorința lui Maduro s-ar putea împlini, chiar și fără ca fostul președinte al Venezuelei să mai conducă vreodată țara.

Chevron a confirmat că va crește exporturile de petrol venezuelean în Statele Unite de la 100.000 de barili pe zi, în decembrie, la 300.000 în martie. Autoritățile de la Caracas au adoptat imediat o lege prin care Venezuela le va permite din nou companiilor din țară și celor străine să extragă petrol în afara controlului statului – pentru prima dată de la începutul regimului lui Chavez.

Președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodriguez, fratele președintelui interimar Delcy Rodriguez, a subliniat nevoia de a atrage investiții străine: „Petrolul în subteran este inutil; trebuie transformat în școli și case pentru tineri.”

Serviciile de informații din SUA cred că lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, nu are legături destul de strânse cu serviciile de securitate și sectorul petrolier venezuelean ca să poată conduce țara. Foto: Profimedia Images

Serviciile de informații din SUA nu au încredere că lidera opoziției din Venezuela ar putea conduce țara

Statele Unite au introdus și o condiție importantă pentru a aproviziona Venezuela cu tehnologia și echipamentele necesare pentru a crește producția de petrol și gaze: beneficiarii nu au voie să coopereze cu țările sancționate de SUA, mai exact persoane și companii din Rusia, Iran, Coreea de Nord și Cuba.

America este interesată de petrolul din Venezuela pentru că cele mai multe rafinării din Texas și Louisiana sunt proiectate pentru a procesa exact tipul de țiței greu produs de Venezuela.

Serviciile de informații din SUA cred că lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, care a câștigat 80% din voturi în prima rundă a celor mai recente alegeri, dar a fost exclusă apoi din cursă de regimul lui Maduro, nu are legături destul de strânse cu serviciile de securitate și sectorul petrolier venezuelean ca să poată conduce țara, potrivit unor rapoarte apărute în presa din Venezuela și Spania.

Comunitatea afaceriștilor din Venezuela a primit-o cu brațele deschise pe Rodriguez, pe care au poreclit-o: „Delcyping”, după numele fostului lider chinez Deng Xiaoping, ceea ce sugerează faptul că regimul de la Caracas va urma un model similar cu cel al Chinei – mai mult capitalism și o piață mai liberă, dar sub controlul politic al actualului sistem.

Atât timp cât Rodriguez menține stabilitatea și le protejează interesele, elita economică a Venezuelei nu este preocupată de problemele legate de democrație - și se pare că la fel gândesc și membrii administrației Trump.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
avion SUA E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS)
5
O țară a refuzat cererea SUA de a survola teritoriul său cu avioane militare. Ce motive a...
Te-ar putea interesa și:
iran- razboi sua-israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 18. Petrolul din Orientul Mijlociu devine cel mai scump din lume
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera opoziției din Venezuela va repeta dezastrul din Irak
trump
Trump îi pune la test pe aliații NATO pe tema Strâmtorii Ormuz: „Voiam doar să văd cum reacționează. Nu avem nevoie de nimeni”
Women, activists, and relatives of political prisoners marched in Caracas on International Women's Day to demand an end to gender violence, better living conditions in Venezuela, and the release of more than 100 women imprisoned for political reasons in t
Torturarea deținuților continuă în Venezuela și după îndepărtarea lui Maduro, anunță ONU
Steve Witkoff
Iranul și Statele Unite au fost în contact direct în ultimele zile. Șeful diplomației iraniene neagă și spune când a vorbit cu Witkoff
Recomandările redacţiei
drona sahed reuters
Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. MApN: Au fost raportate bucăți...
image_1773697496064
Mojtaba a scăpat de moarte la mustață. Unde era fiul lui Ali Khamenei...
donald trump
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa...
Simulare Evaluare Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba la...
Ultimele știri
OCDE avertizează că munca la negru rămâne extinsă în România. Ce efecte au salariile „în plic” asupra economiei
O unitate supersecretă a armatei israeliene susține că a distrus o bază de unde iranienii voiau să atace sateliți
Ce opțiuni are Ucraina dacă Ungaria continuă să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Cosmin Olăroiu, gest minunat la Dubai, în plină stradă! Presa din Emirate, impresionată: „Are un loc special...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Femeia căreia Horațiu Potra i-a lăsat cea mai profitabilă afacere, implicată în lupta pentru o moștenire. Ce...
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
La ce viteză consumă cel mai puțin o mașină. Cât carburant economisești dacă reduci viteza cu 10 km/h
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar a primit lovitura de la Carlo Ancelotti
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
Ajutoarele la pensie și ajutoarele de handicap, mai mari decât a anunțat guvernul. Vot surpriză în Parlament
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...