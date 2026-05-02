Petrolier deturnat de „oameni înarmați” în largul Yemenului. Armatorul căuta o rută alternativă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz

Un petrolier a fost deturnat sâmbătă de oameni înarmaţi în largul coastelor yemenite şi condus în direcţia Somalia, a anunţat Garda de Coastă din Yemen, relatează AFP.

Nivelul ameninţării din largul Somaliei a fost ridicat luni la important de centrul de informare pentru securitate maritimă JMIC, după mai multe atacuri ale unor presupuşi piraţi, primele de luni de zile.

Petrolierul Eureka a fost deturnat în largul coastelor provinciei (yemenite) Shabwa, a anunţat Garda de Coastă pe internet.

Oameni înarmaţi neidentificaţi au urcat la bord, au preluat controlul, apoi l-au îndreptat spre golful Aden în direcţia coastelor somaleze, a adăugat aceasta.

Nava a fost localizată şi sunt în curs eforturi pentru a o urmări şi a lua măsurile necesare pentru a încerca recuperarea ei şi garantarea securităţii echipajului său, a mai menţionat sursa citată, fără a preciza numărul persoanelor aflate la bord sau naţionalitatea lor.

Potrivit site-ului Marinetraffic, Eureka este un petrolier care transportă produse rafinate care navighează sub pavilionul Togo, notează AFP, citată de Agerpres.

Pirateria în largul Somaliei s-a diminuat puternic datorită desfăşurării de nave militare internaţionale

Garda de Coastă ţine de guvernul din Yemen recunoscut internaţional care nu controlează decât o parte din Yemen, zone întinse fiind controlate de rebelii Houthi de circa zece ani. Aceştia au comis numeroase atacuri asupra unor nave în privinţa cărora au considerat că au legături cu Israel în largul Yemen.

După un vârf în 2011, pirateria în largul Somaliei s-a diminuat puternic datorită în special desfăşurării de nave militare internaţionale, creării unei poliţii maritime a statului autodeclarat Puntland şi mai multor măsuri luate de armatori.

Însă două nave, tancul petrolier Honour 25 şi cargoul M/V Sward, au fost deturnate pe 21 şi 26 aprilie în largul Somaliei.

Responsabili din domeniul securităţii ai Puntland au declarat în această săptămână pentru AFP că deturnarea Sward este opera unui nou grup de „infractori oportunişti”.

Deturnarea Eureka are loc în contextul în care închiderea strâmtorii strategice Ormuz, în urma războiului între Iran şi SUA, perturbează traficul maritim internaţional, obligându-i pe armatori să găsească rute alternative.

Editor : Liviu Cojan

