Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz: proiectilul este neidentificat. Nava, sub pavilion panamez, a fost avariată

Un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat sâmbătă agenţia maritimă britanică UKMTO, după primul schimb de lovituri între SUA şi Iran de la încheierea memorandumului de înţelegere la mijlocul lunii iunie, relatează AFP.
„Căpitanul unui petrolier a raportat că nava sa a fost lovită de un proiectil neidentificat. Nava a suferit daune la nivelul punţii. Echipajul este teafăr şi nevătămat.Niciun fel de daune de mediu nu au fost semnalate pentru moment”, a indicat agenţia pe site-ul său, potrivit Agerpres.
Potrivit societăţii britaniceVanguard Tech, este vorba de nava KIKU, sub pavilion panamez.