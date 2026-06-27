Petrolier lovit în Strâmtoarea Ormuz: proiectilul este neidentificat. Nava, sub pavilion panamez, a fost avariată

Un petrolier a fost lovit de un proiectil neidentificat în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat sâmbătă agenţia maritimă britanică UKMTO, după primul schimb de lovituri între SUA şi Iran de la încheierea memorandumului de înţelegere la mijlocul lunii iunie, relatează AFP.

„Căpitanul unui petrolier a raportat că nava sa a fost lovită de un proiectil neidentificat. Nava a suferit daune la nivelul punţii. Echipajul este teafăr şi nevătămat.Niciun fel de daune de mediu nu au fost semnalate pentru moment”, a indicat agenţia pe site-ul său, potrivit Agerpres.

Potrivit societăţii britaniceVanguard Tech, este vorba de nava KIKU, sub pavilion panamez.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Teheranului, au anunţat sâmbătă că au atacat poziţii americane în regiunea Golfului după lovituri americane asupra teritoriului iranian. UKMTO informase deja joi despre un cargo avariat de un proiectil, lovitură pe care SUA au atribuit-o Iranului.

Editor : B.E.