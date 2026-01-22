Marina franceză a interceptat joi în Marea Mediterană un petrolier care venea din Rusia, într-o misiune care viza flota rusească din umbră, supusă sancțiunilor internaționale, au declarat oficiali francezi, relatează Euronews.com.

Autoritățile maritime franceze pentru Mediterana au declarat că nava Grinch este suspectată că operează sub pavilion fals.

Marina franceză a escortat nava în port pentru verificări suplimentare, se arată în comunicat.

„Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm aplicarea eficientă a sancțiunilor”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-o postare despre această operațiune, cu o fotografie care arată un elicopter francez zburând deasupra unei nave.

„Activitățile flotei din umbră contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, a adăugat Macron.

Operațiunea a fost efectuată împreună cu Marea Britanie, care a adunat și a împărtășit informații ce au permis interceptarea navei, potrivit unor oficiali militari francezi.

Nava arbora un pavilion fals din insulele Comore, situate în largul Africii de Est, iar echipajul său este indian, au declarat aceștia.

Flota din umbră a Rusiei este formată din petroliere vechi, adesea înregistrate sub pavilioane de conveniență în țări precum Comore sau Panama, care sunt folosite pentru a eluda sancțiunile occidentale pentru transportul de petrol rusesc. Vasele navighează cu transponderele oprite pentru a evita detectarea.

Utilizarea acestora de către Rusia a ridicat îngrijorări legate de mediu cu privire la accidente, având în vedere vârsta lor și acoperirea incertă a asigurărilor.

