Petroliere din „flota fantomă” a Rusiei, sub sancțiuni americane, surprinse în Canalul Mânecii

Două petroliere asociate „flotei fantomă” a Kremlinului, aflate sub sancțiuni impuse de Statele Unite, au fost surprinse navigând prin Canalul Mânecii în direcția Rusiei, la scurt timp după ce forțele americane, cu sprijin britanic, au confiscat un alt petrolier considerat parte a aceleiași rețele, potrivit The Guardian.

Petrolierele Aria și Tia se află la sud de Marea Britanie, la o zi după ce petrolierul Marinera a fost capturat în Atlantic de Statele Unite, cu sprijinul Regatului Unit. Nava a fost considerată parte a „flotei fantomă” a Moscovei.

Două petroliere aflate sub sancțiuni impuse de Statele Unite navighează spre est prin Canalul Mânecii, în direcția Rusiei, alimentând speculațiile privind disponibilitatea SUA și a Regatului Unit de a confisca și alte nave asociate Moscovei.

Aria și Tia, aceasta din urmă schimbându-și de mai multe ori numele și statul de înregistrare, se aflau ambele la sud de Marea Britanie, la o zi după ce petrolierul Marinera a fost capturat în Atlantic de forțele americane, cu sprijin britanic.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat miercuri seară în fața parlamentarilor că sechestrarea petrolierului Marinera a fost justificată nu doar pentru că nava arbora un pavilion fals, ci și pentru că făcea parte din „flota fantomă” a Rusiei, care transportă petrol în mod ilegal „pentru a finanța invazia ilegală a Ucrainei”.

Declarațiile au creat așteptări că Regatul Unit, posibil cu sprijinul Statelor Unite, ar putea viza și alte petroliere rusești sau asociate Rusiei aflate în apropierea teritoriului britanic, deja sancționate de Trezoreria SUA.

Ministerul britanic al Apărării, întrebat joi dacă este la curent cu prezența navelor sancționate, a refuzat să comenteze eventuale planuri de confiscare a acestora sau să „ofere comentarii în timp real despre traficul maritim monitorizat pe site-uri specializate”.

Un purtător de cuvânt a reluat declarațiile făcute anterior de John Healey: „Secretarul Apărării a precizat ieri în Parlament că descurajarea, perturbarea și slăbirea flotei fantomă ruse reprezintă o prioritate pentru acest guvern”.

Petrolierul Tia, care operează sub numele Tiavan, se află într-o cursă din Turcia către un port din Golful Finlandei, în Rusia, cu sosire programată pentru 13 ianuarie, potrivit Lloyd’s List. Sub numele Tia, nava a fost sancționată de Statele Unite în 2024 pentru transportul de țiței din Venezuela, după care și-a schimbat succesiv numele în Arcusat și, ulterior, Tiavan.

Petrolierul Aria, înregistrat sub pavilionul Barbadosului, a fost observat joi seară navigând între Plymouth și Jersey, îndreptându-se către portul comercial Ust-Luga, din estul Mării Baltice. Nava figurează pe lista sancțiunilor Trezoreriei SUA, fiind descrisă ca având legături cu cea mai mare companie de transport maritim din Rusia.

Miercuri după-amiază, forțele americane au confiscat petrolierul Marinera, cunoscut anterior sub numele Bella 1, la nord-vest de Insulele Britanice, într-o operațiune sprijinită de Marina Regală britanică și de Forțele Aeriene Regale (RAF), după ce nava a fost urmărită timp de două săptămâni și jumătate din Caraibe.

Marinera se îndrepta către Venezuela, iar echipajul a refuzat să permită Gărzii de Coastă a SUA să urce la bord în apropierea Americii de Sud. Ulterior, nava a fugit spre nord, traversând Atlanticul, și și-a schimbat numele și înregistrarea, adoptând un pavilion rusesc, însă aceste măsuri nu au fost suficiente pentru a descuraja intervenția armatei americane.

Editor : Ș.A.