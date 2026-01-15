Petrolierul rus Marinera a ajuns în apele britanice, escortat de Paza de Coastă americană

Un petrolier care naviga sub pavilionul Rusiei, Marinera, la bordul căruia au urcat militari americani şi l-au confiscat săptămâna trecută în Atlanticul de Nord, a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit escortat de o navă a pazei de Coastă americane, anunţă miercuri Guvernul britanic, potivit AFP.

Petrolierul Marinera - denumit anterior Bella 1 - a fost localizat miercuri la nord de Scoţia.

Nava „a intrat în apele Regatului Unit pentru a se aproviziona cu bunuri esenţiale, inclusiv hrană şi apă pentru echipaj, după care îşi va continua drumul”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului.

Ministerul britanic al Apărării anunţa săptămâna trecută că a oferit o susţinere „operaţională” forţelor americane în confiscarea petrolierului, între Regatul Unit şi Islanda, notează AFP, citată de News.ro.

Petrolierul nu avea încărcătură

Petrolierul era vizat de sancțiuni americane din 2024, cu privire la presupuse legături cu Iranul şi gruparea şiită libaneză Hezbollah.

El era urmărit de la 1 decembrie de către Paza de Coastă americană, în drum către Venezuela, în cadrul unei blocade impuse de către Statele Unite unor petroliere cu legături cu Caracasul.

Petrolierul nu avea încărcătură, potrivit site-ului specializat TankerTrackers.

Premierul scoţian John Swinney a acuzat Guvernul britanic de faptul că nu l-a informat cu privire la sosirea petrolierului.

„Aş fi sperat să fiu anunțat în avans cu privire la măsurile luate, pentru a prelua petrolierul la Moray Firth, un golf situat în nord-esutl Scoţiei, a declarat el agenţiei britanice de presă Press Association (PA).

Editor : Liviu Cojan