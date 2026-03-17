Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera opoziției din Venezuela va repeta dezastrul din Irak

colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
Fostul șef al operațiunilor Chevron în America Latină, Ali Moshiri (stânga), i-a avertizat pe oficialii de la Washington că dacă o vor susține pe lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado (dreapta, jos), se vor confrunta cu același scenariu ca în Afghanistan și Irak. Colaj foto: Profimedia Images
„Opoziția din Venezuela crede că noi vrem să construim totul de la zero... Acela este modelul din Afghanistan și Irak” Ali Moshiri a obținut ceva ce puțini alți capitaliști americani au reușit: să îi câștige încrederea lui Hugo Chavez „Este riscant să investești în Venezuela, dar este și mai riscant să investești în Chile”, care nu are petrol

În lunile dinaintea capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro, agenții CIA au apelat la un „prieten” mai vechi pentru a afla cine ar fi persoana cea mai potrivită pentru înlocuirea dictatorului de la Caracas. Fostul șef al operațiunilor Chevron în America Latină, Ali Moshiri, a avertizat administrația Trump că dacă SUA o vor susține pe lidera opoziției, Maria Corina Machado, se vor confrunta cu același scenariu ca în Afghanistan și Irak, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.

Machado nu are sprijinul serviciilor de securitate din Venezuela și nici nu are vreun control asupra infrastructurii sale petroliere, potrivit lui Moshiri. Recomandarea lui a fost ca Washingtonul să susțină un alt lider autoritar de stânga, Delcy Rodriguez – vechiul adjunct și ministru al petrolului din regimul lui Maduro.

Această opțiune i-a fost prezentată mai apoi lui Trump într-o evaluare secretă întocmită de CIA. La doar câteva ore după ce trupele speciale americane l-au capturat pe Maduro din complexul său fortificat, Trump a transmis un mesaj asemănător: ar fi „foarte greu” pentru Machado să preia puterea pentru că „nu are susținere și respect din interiorul țării”.

Influența ascunsă a lui Moshiri în operațiunile de spionaj ale Statelor Unite oferă o imagine mai clară despre felul în care Trump a adoptat strategia lipsită de sentimentalism a industriei energetice pentru a aborda problema regimurilor autocratice.

Decizia celor de la Chevron de a nu renunța la afacerile din Venezuela – o decizie influențată de Moshiri din postura de director și, mai apoi, consilier al companiei americane – în ciuda haosului politic din țară, care a continuat timp de zeci de ani, a lăsat-o acum într-o poziție foarte avantajoasă pentru a profita de cantitatea tot mai mare de petrol venezuelean ce va merge înspre export.

VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Ali Moshiri și alții care au lucrat pentru Chevron au convins CIA să creeze un plan de succesiune prin care Delcy Rodriguez (în poză) și aliații ei din serviciile de securitate din Venezuela aveau să rămână la putere, după înlăturarea lui Maduro. Foto: Profimedia Images

„Opoziția din Venezuela crede că noi vrem să construim totul de la zero... Acela este modelul din Afghanistan și Irak”

Cu toate că a refuzat să discute despre legăturile sale cu CIA, spunând „știți că nu pot să dezvălui nimic de genul acesta”, Moshiri a recunoscut că a împărtășit neîncrederea sa față de opoziția din Venezuela cu oficialii de la Washington.

„Opoziția din Venezuela crede că noi vrem să construim totul de la zero, că trebuie să înlăturăm tot ce există deja”, a spus Moshiri. „Acela este modelul din Afghanistan și Irak.”

Sfaturile lui Moshiri au reprezentat doar o parte din toate informațiile obținute de guvernul american despre Venezuela înainte să lanseze operațiunea de capturare a lui Maduro, de la supravegherile electronice și echipa CIA sub acoperire infiltrată în țară până la sursa din cercul de apropiați ai lui Maduro.

Oficialii americani cunoșteau deja cariera lui Rodriguez și știau că ea ar fi dispusă să coopereze cu SUA, potrivit unui oficial din administrația Trump.

Din postura sa de șef al producției de petrol din Venezuela în cadrul companiei Chevron, Moshiri a avut acces la oamenii din cele mai importante cercuri de putere din regimul de la Caracas, inclusiv fostul președinte Hugo Chavez, care îl numea „drag prieten”.

Într-o vreme când CIA nu avea prea multe informații despre Venezuela, agenția americană de spionaj a apelat la Moshiri și alte persoane care lucrau pentru Chevron care să monitorizeze situația politică din țară.

Venezuela Chevron Sanctions
Decizia celor de la Chevron de a nu renunța la afacerile din Venezuela, o decizie influențată de Ali Moshiri (stânga, alături de fostul ministru venezuelean al energiei, Rafael Ramirez), a lăsat acum compania americană într-o poziție foarte avantajoasă. Foto: Profimedia Images

Ali Moshiri a obținut ceva ce puțini alți capitaliști americani au reușit: să îi câștige încrederea lui Hugo Chavez

Chevron poate juca acum un rol cheie în dezvoltarea rezervelor de petrol ale Venezuelei, care sunt mai mari decât cele din orice altă țară, potrivit unor estimări.

Chevron este singura mare companie petrolieră americană ce poate crește rapid producția în Venezuela. Aceasta a anunțat că urmează ca producția de petrol să crească cu 50% în următoarele 18-24 de luni.

În timp ce compania le oferă membrilor administrației Trump echipamente de protecție și mașini blindate, așa cum a făcut-o în timpul vizitei de luna trecută a secretarului energiei, Chris Wright, Moshiri le oferă sfaturi despre noua conducere a companiei petroliere de stat din Venezuela, Petroleos de Venezuela (PdVSA), în timp ce fondul său de investiții, Amos Fund, a strâns 3 miliarde de dolari pentru noi proiecte în domeniul petrolier.

Cât timp a lucrat la Chevron, Moshiri a obținut ceva ce puțini alți capitaliști americani au reușit: să îi câștige încrederea lui Hugo Chavez, înfocatul lider socialist care s-a folosit de rezerva bogată de petrol a Venezuelei ca să i se opună Washingtonului.

Ceea ce l-a ajutat pe Moshiri a fost faptul că nu s-a născut în SUA. El a crescut în Iran, venind în statul american Oklahoma ca să se specializeze în inginerie petrolieră, și s-a alăturat companiei Chevron imediat după ce a terminat studiile postuniversitare, în 1978.

Moshiri s-a căsătorit cu o femeie din Venezuela, a învățat limba spaniolă și a dezvoltat un accent neobișnuit influențat probabil de multele limbi vorbite de acesta. Asociații îl descriu pe Moshiri drept un om care se mândrește cu faptul că își ajută țara adoptată, SUA, și că îi ajută și pe alții care îi rămân apoi dator.

maria-corina-machado-oslo-2
Ali Moshiri le-a transmis celor de la CIA că lidera opoziției din Venezuela nu are sprijinul serviciilor de securitate din țară și nu are niciun control asupra infrastructurii sale petroliere. Foto: Profimedia Images

„Este riscant să investești în Venezuela, dar este și mai riscant să investești în Chile”, care nu are petrol

În timpul lungii sale cariere la Chevron, Moshiri a călătorit în țări îndepărtate, uneori periculoase, precum Angola, Mexic sau Columbia, fiind nevoit să negocieze cu regimuri cu diverse ideologii politice.

Încă de când lucra pentru Chevron, Moshiri a oferit informații despre liderii Venezuelei pentru CIA, cu aprobarea celor mai importanți directori ai companiei americane, potrivit surselor citate de WSJ.

Când Chavez a început să naționalizeze câmpurile petroliere din Venezuela, în 2006, iar Exxon Mobil și alte companii din Occident au început să părăsească țara, Moshiri a pledat pentru ca Chevron să rămână în țară.

Moshiri i-a spus unui coleg: „Este riscant să investești în Venezuela, dar este și mai riscant să investești în Chile” pentru că țara nu are petrol, chiar dacă are un mediu favorabil corporațiilor.

Oil swing as a tribute to oil extraction in Venezuela, which began commercial oil exploitation in the country in 1914, located in Caracas.
Chevron este singura mare companie petrolieră americană ce poate crește rapid producția în Venezuela și a anunțat că va accelera producția de petrol din țară cu 50% în următoarele 18-24 de luni. Foto: Profimedia Images

După moartea lui Chavez, în 2013, Moshiri a dezvoltat relații apropiate cu Rodriguez, unul dintre acoliții fostului lider venezuelean, care a devenit o figură centrală a regimului ce a distrus mai apoi economia țării.

Moshiri și alții care au lucrat pentru Chevron au convins CIA să creeze un plan de succesiune prin care Rodriguez și aliații ei din serviciile de securitate din Venezuela aveau să rămână la putere, după înlăturarea lui Maduro.

„Tocmai ce am primit din partea noului nostru prieten și partener, Venezuela, peste 80 de milioane de barili de petrol”, a anunțat Trump luna trecută.

Lucrurile arată bine și pentru Moshiri, care le oferă consultanță noilor conducători ai PdVSA, recrutează noi petroliști din diverse țări și pune bazele unui nou parteneriat profitabil între compania controlată de stat și Washington.

Editor : Raul Nețoiu

