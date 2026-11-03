Petrolul se ieftinește, atingând minimele ultimelor trei săptămâni. Investitorii urmăresc negocierile de pace privind Iranul şi Ucraina

Preţurile petrolului au scăzut marţi cu aproximativ 2%, atingând cele mai reduse niveluri din ultimele trei săptămâni, în condiţiile în care investitorii urmăresc perspectivele negocierilor de pace privind războaiele din Iran şi Ucraina, dar şi riscurile unor noi perturbări ale aprovizionării cu energie, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 1,63 dolari, sau cu 2%, la 103,14 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 67 de cenţi, sau cu 1%, la 95,79 dolari pe baril. Brent se îndrepta spre cel mai redus nivel de închidere din 7 octombrie, iar WTI spre minimul din 14 octombrie.

Statele Unite şi Iranul rămân departe de un acord pentru încheierea conflictului, potrivit unui oficial iranian de rang înalt. Qatarul, care mediază negocierile, a anunţat însă că Washingtonul şi Teheranul continuă să analizeze propuneri pentru reducerea divergenţelor, scrie News.ro. Analiştii ING avertizează că riscurile unei noi escaladări persistă, dar progresele concrete în negocieri ar putea determina scăderi suplimentare ale cotaţiilor petrolului.

Tensiunile militare rămân ridicate după ce Statele Unite au efectuat noi lovituri asupra insulei iraniene Qeshm, vizând sisteme de rachete antiaeriene. În paralel, compania petrolieră saudită Aramco intenţionează să extindă o conductă care ocoleşte Strâmtoarea Ormuz, a cărei blocadă efectivă a perturbat fluxurile energetice globale. Înaintea conflictului, prin această rută tranzita aproximativ 20% din oferta mondială de petrol.

Pe frontul ucrainean, Kremlinul a confirmat că Rusia, Ucraina şi Statele Unite vor participa la negocieri trilaterale de pace la Abu Dhabi, în perioada 10–11 noiembrie. Un eventual acord ar putea permite creşterea exporturilor ruseşti de petrol, în condiţiile în care sancţiunile occidentale au limitat accesul Moscovei la pieţele internaţionale.

Perspectivele diplomatice sunt însă umbrite de intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Rusia a bombardat instalaţii din Ucraina, provocând întreruperi extinse ale alimentării cu electricitate, în timp ce un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la o rafinărie importantă din oraşul rus Iaroslavl. Atacurile asupra navelor comerciale din apropierea României şi Bulgariei amplifică şi riscurile de securitate din Marea Neagră.

Investitorii aşteaptă totodată datele privind stocurile americane de petrol. Analiştii estimează o creştere de aproximativ două milioane de barili în săptămâna încheiată la 30 octombrie, ceea ce ar reprezenta prima majorare din ultimele cinci săptămâni şi ar putea adăuga presiune asupra preţurilor.

Editor : A.P.