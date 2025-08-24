Phenianul anunță testarea a două rachete de apărare, pe fondul disputelor cu Coreea de Sud

Coreea de Nord a început testarea a două noi rachete de apărare aerienă, potrivit Agerpres, care citează agenția nord-coreeană KCNA. Testarea are loc pe fondul tensiunilor cu Coreea de Sud și a întâlnirii președintelui sud-coreean cu Donald Trump, arată Agerpres, care citează AFP.

Anunțul vine la scurt timp după o atenționare lansată de Phenian, dotat cu arme nucleare, contra riscului unei confruntări „incontrolabile” în urma unor tiruri de somație ale armatei sud-coreene la o scurtă incursiune a unor soldați ai Phenianului.

Incidentul frontalier a fost dezvăluit de Coreea de Nord în prima zi a unei deplasări în străinătate, la Tokyo apoi la Washington, a noului preşedinte sud-coreean Lee Jae-myung, care încearcă să dialogheze din nou cu țara vecină, aflate încă în război.

Presa nord coreeană susține că tragerile de testare arată că noile sisteme antirachete nord-coreene au o „capacitate de luptă superioară, fără a preciză unde au avut loc aceste testări. De asemenea, nu au fost oferite detalii asupra noile rachete trase, cu excepția faptului că „modul lor de funcționare și de reacție se bazează pe o tehnologie unică și specială”.

„Tragerile au demonstrat că caracteristicile tehnologice ale celor două tipuri de proiectile sunt perfect potrivite pentru distrugerea unor ţinte aeriene diverse", arată KCNA, potrivit sursei citate.

Mai multe fotografii postate de KCNA arată rachete de apărare aeriană pe cer și explozia unei interceptări, dar și pe președintele Kim în timp ce ascultă un responsabil militar nord-coreean, cu un binoclu așezat pe biroul său.

„Coreea de Nord îşi întăreşte rachetele de apărare aeriană contra dronelor care zboară la joasă altitudine şi contra rachetelor de croazieră", explică Hong Min, analist al Institutului pentru unificarea naţională, estimând că aceasta arată "conştientizarea de către Phenian a necesităţii de a-şi întări capacităţile (...) pe baza lecţiilor trase din luptele contra ucrainenilor".

Potrivit serviciilor de informaţii nord-coreene şi occidentale, Coreea de Nord a desfăşurat peste 10.000 de soldaţi în Rusia, pentru a sprijini invaziei ei în Ucraina, precum şi obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază de acţiune lungă.

Editor : A.R.