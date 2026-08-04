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Phenianul reacționează dur după avertismentul lansat de SUA împotriva informaticienilor nord-coreeni

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Kim Jong Un
Kim Jong Un. Foto: Profimedia
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Coreea de Nord a acuzat Statele Unite şi aliaţii săi că încearcă să „păteze imaginea” ţării, după ce acestea au lansat un avertisment cu privire la cetăţenii nord-coreeni care lucrează ca informaticieni pentru companii străine, a relatat marţi presa de stat nord-coreeană, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Conform declaraţiei emise vineri şi semnate de zece ţări, între care toţi membrii G7, aceşti cetăţeni nord-coreeni, recrutaţi sub identităţi false, contribuie la finanţarea regimului aflat sub sancţiuni ONU, a programului său nuclear şi a celui de rachete balistice şi participă la atacuri cibernetice.

Aceşti lucrători nord-coreeni „deţin adesea competenţe avansate în domeniul IT” şi lucrează de la distanţă pentru companii de servicii şi platforme online, apelând în mod regulat la intermediari, potrivit comunicatului.

Pe lângă faptul că transferă integral sau parţial salariile lor către guvernul nord-coreean, „ei reprezintă o ameninţare pentru aceste companii”, deoarece sunt implicaţi adesea în atacuri cibernetice, exfiltrând date sau furând criptomonede, au adăugat ţările semnatare.

„Este o acuzaţie politică stereotipă care urmăreşte, în scopuri sinistre, să păteze imaginea statului nostru”, a reacţionat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agenţia oficială KCNA.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că, pentru Statele Unite, „acesta este doar un pretext pentru a justifica politica lor ilegală de a exercita presiuni asupra statelor suverane”.

Editor : C.L.B.

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