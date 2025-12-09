Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis

Cocaina a devenit în 2023 cel mai profitabil drog ilicit din Franța, cu vânzări de 3,1 miliarde de euro și un consum care s-a triplat în ultimul deceniu, în timp ce prețurile au scăzut la minime istorice, arată un studiu citat de Euronews. Piața totală a drogurilor ilicite a ajuns la 6,8 miliarde de euro, aproape triplu față de 2010.

Cercetarea a fost finanțată de Misiunea Interministerială pentru Lupta împotriva Drogurilor și Comportamentelor Adictive.

Canabisul a generat 2,7 miliarde de euro în 2023, ceea ce face ca, pentru prima dată, cocaina să devină drogul ilicit cu cele mai mari venituri, deși volumul consumului este mult mai scăzut. Franța a vândut 47,1 tone de cocaină în 2023, comparativ cu 397,4 tone de canabis.

Studiul este realizat de profesorii Christian Ben Lakhdar și Sophie Massin, de la Universitatea din Lille.

Prețuri în scădere, consum în creștere

Dominanța cocainei pe piață vine pe fondul prăbușirii prețurilor la niveluri istorice. Un gram de cocaină costa 66 de euro în 2023, față de vârful de 85 de euro în 2016. Numărul consumatorilor s-a triplat în ultimii zece ani, a spus Ben Lakhdar.

Potrivit studiului, scăderea prețurilor este legată de creșterea producției din America de Sud. Prețurile mai mici au schimbat și profilul consumatorilor din Franța.

„Acum zece ani, consumatorii de cocaină erau în principal parizieni, dar astăzi, la locul de muncă, vedem o gamă mult mai largă de profesii afectate, de la muncitori manuali la profesioniști”, a declarat Nicolas Prisse, președintele Misiunii Interministeriale pentru Lupta împotriva Drogurilor și Comportamentelor Adictive.

Raportul anual al Observatorului privind sistemul TREND, publicat cu o săptămână înainte, arată că „diversificarea profilurilor consumatorilor de cocaină care apelează la serviciile de adicție este un element notabil al investigațiilor din 2024”.

„Mulți dintre cei implicați, ale căror centre se află atât în orașe mari, cât și în localități mici, observă un număr tot mai mare de persoane integrate social și economic, uneori cupluri cu copii”, se arată în raport.

Canabisul rămâne cel mai consumat drog ilicit în Franța, însă consumul în rândul tinerilor a scăzut. Piața este susținută de o proporție în creștere de consumatori regulat, care se apropie de folosirea zilnică, potrivit studiului.

Creștere masivă a pieței de MDMA și ecstasy

Piața de ecstasy și MDMA a crescut cu 480% între 2010 și 2023. Franța a consumat aproximativ 65,6 milioane de comprimate în 2023, față de 11,3 milioane în 2010.

„Este creșterea cea mai accentuată dintre toate drogurile, ca valoare, cu un avans de 637% între 2010 și 2023”, arată raportul.

Volumul total de substanțe ilicite achiziționate în Franța a crescut de la 247 de tone în 2010 la 463 de tone în 2023. Cantitatea de cocaină a crescut cu 244,6%, iar cea de canabis cu 144,8%.

Potrivit oficialilor, creșterea este alimentată de utilizarea pe scară largă a aplicațiilor de mesagerie instantanee — Snapchat, Telegram, WhatsApp și Signal — de către dealeri, dar și de productivitatea tot mai mare a traficanților în cultivarea și procesarea substanțelor.

„Astăzi avem cocaină cu puritate de 100%, grupări criminale care nu ezită să ocupe fiecare colț al teritoriului și instrumente digitale care facilitează tranzacțiile”, a declarat Prisse pentru postul RTL.

„Această ofertă masivă a întâlnit cererea unor consumatori care s-au schimbat foarte mult în ultimul deceniu.”

