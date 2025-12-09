Live TV

Piața drogurilor din Franța atinge cote record. Consumul de cocaină s-a triplat și a depășit consumul de canabis

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1057939022
Mai mulți polițiști din Brigada Specializată BST14 a Poliției Naționale Franceze patrulează în cartierul Cité des Olivier din Marsilia, în timpul unei ample operațiuni antidrog. Foto: Profimedia
Din articol
Prețuri în scădere, consum în creștere Creștere masivă a pieței de MDMA și ecstasy

Cocaina a devenit în 2023 cel mai profitabil drog ilicit din Franța, cu vânzări de 3,1 miliarde de euro și un consum care s-a triplat în ultimul deceniu, în timp ce prețurile au scăzut la minime istorice, arată un studiu citat de Euronews. Piața totală a drogurilor ilicite a ajuns la 6,8 miliarde de euro, aproape triplu față de 2010.

Cercetarea a fost finanțată de Misiunea Interministerială pentru Lupta împotriva Drogurilor și Comportamentelor Adictive.

Canabisul a generat 2,7 miliarde de euro în 2023, ceea ce face ca, pentru prima dată, cocaina să devină drogul ilicit cu cele mai mari venituri, deși volumul consumului este mult mai scăzut. Franța a vândut 47,1 tone de cocaină în 2023, comparativ cu 397,4 tone de canabis.

Studiul este realizat de profesorii Christian Ben Lakhdar și Sophie Massin, de la Universitatea din Lille.

Prețuri în scădere, consum în creștere

Dominanța cocainei pe piață vine pe fondul prăbușirii prețurilor la niveluri istorice. Un gram de cocaină costa 66 de euro în 2023, față de vârful de 85 de euro în 2016. Numărul consumatorilor s-a triplat în ultimii zece ani, a spus Ben Lakhdar.

Potrivit studiului, scăderea prețurilor este legată de creșterea producției din America de Sud. Prețurile mai mici au schimbat și profilul consumatorilor din Franța.

„Acum zece ani, consumatorii de cocaină erau în principal parizieni, dar astăzi, la locul de muncă, vedem o gamă mult mai largă de profesii afectate, de la muncitori manuali la profesioniști”, a declarat Nicolas Prisse, președintele Misiunii Interministeriale pentru Lupta împotriva Drogurilor și Comportamentelor Adictive.

Raportul anual al Observatorului privind sistemul TREND, publicat cu o săptămână înainte, arată că „diversificarea profilurilor consumatorilor de cocaină care apelează la serviciile de adicție este un element notabil al investigațiilor din 2024”.

„Mulți dintre cei implicați, ale căror centre se află atât în orașe mari, cât și în localități mici, observă un număr tot mai mare de persoane integrate social și economic, uneori cupluri cu copii”, se arată în raport.

Canabisul rămâne cel mai consumat drog ilicit în Franța, însă consumul în rândul tinerilor a scăzut. Piața este susținută de o proporție în creștere de consumatori regulat, care se apropie de folosirea zilnică, potrivit studiului.

Creștere masivă a pieței de MDMA și ecstasy

Piața de ecstasy și MDMA a crescut cu 480% între 2010 și 2023. Franța a consumat aproximativ 65,6 milioane de comprimate în 2023, față de 11,3 milioane în 2010.

„Este creșterea cea mai accentuată dintre toate drogurile, ca valoare, cu un avans de 637% între 2010 și 2023”, arată raportul.

Volumul total de substanțe ilicite achiziționate în Franța a crescut de la 247 de tone în 2010 la 463 de tone în 2023. Cantitatea de cocaină a crescut cu 244,6%, iar cea de canabis cu 144,8%.

Potrivit oficialilor, creșterea este alimentată de utilizarea pe scară largă a aplicațiilor de mesagerie instantanee — Snapchat, Telegram, WhatsApp și Signal — de către dealeri, dar și de productivitatea tot mai mare a traficanților în cultivarea și procesarea substanțelor.

„Astăzi avem cocaină cu puritate de 100%, grupări criminale care nu ezită să ocupe fiecare colț al teritoriului și instrumente digitale care facilitează tranzacțiile”, a declarat Prisse pentru postul RTL.

„Această ofertă masivă a întâlnit cererea unor consumatori care s-au schimbat foarte mult în ultimul deceniu.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
2
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Royal Navy track Russian submarine
3
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
4
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
5
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan
România este pregătită să doboare dronele care vor intra în spațiul aerian al țării noastre, anunță Nicușor Dan
Amsterdam Red Light
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România în 2026. Concluziile întâlnirii de azi a celor doi președinți
Matthew Perry / regina ketaminei
Petreceri cu elita de la Hollywood și secretele „Reginei Ketaminei”: Noi dezvăluiri despre furnizoarea de droguri a lui Matthew Perry
masina de lux
Patru persoane, între care administratorul unei firme din România, condamnate în Franţa pentru fraudă în afaceri cu mașini importate
Recomandările redacţiei
profimedia-1057659042
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: președintele...
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană...
fabrica
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi...
ID317366_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD caută probe de „divorț” politic. Când ar putea avea loc...
Ultimele știri
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România
Atenționări MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia și Irlanda
Nicușor Dan, despre analiza internă a PSD privind rămânerea la guvernare: Partidele trebuie să se raporteze la interesul public
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Fanatik.ro
Primăria și Poliția din Iași vor să demoleze vila clanului Corduneanu, ridicată fără autorizație. Motivul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...