Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric

Oportunităţile de angajare pentru şomerii din Germania sunt la un nivel minim istoric, a avertizat şefa Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Andrea Nahles.

Nahles a declarat pentru portalul de ştiri web.de că piaţa muncii din Germania duce lipsă de un impuls, fiind în stagnare de mai multe luni, informează vineri dpa preluată de Agerpres.

„Avem un indicator care arată cât de probabil este ca şomerii să-şi găsească din nou un loc de muncă. Valoarea este de obicei în jurul de şapte, dar acum este de 5,7 - mai mică decât oricând”, a explicat ea.

În prezent, nu există nicio categorie de angajaţi care să fie imună la pierderea locului de muncă, a avertizat ea, chiar dacă „cei cu studii superioare au în continuare cele mai bune şanse pe piaţa muncii”.

Perspectivele pentru noii veniţi pe piaţa muncii sunt foarte proaste. Am plasat mai puţini tineri în cursuri de formare decât oricând în ultimii 25 de ani”, a mai spus ea.

Nahles a criticat, totodată, reforma guvernamentală planificată privind indemnizaţiile naţionale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, ce ar acorda prioritate plasării şomerilor în câmpul muncii.

Profilurile individuale ale şomerilor trebuie luate în considerare, a spus ea, avertizând că abilităţile şomerilor adesea nu corespund posturilor vacante disponibile.

„Calificările sunt în continuare importante. Altfel, oamenii se vor întoarce la centrul de ocupare a forţei de muncă după trei luni”, a atras atenţia Nahles.

