Aproximativ 490.000 de soldaţi ruşi au murit în aproape cinci ani de război în Ucraina, potrivit unor surse media independente din Rusia, care citează statistici scurse de hackeri din Belarus şi Ucraina, relatează EFE.

Conform datelor portalurilor independente ruse Meduza şi Mediazona, alţi 230.000 de militari sunt daţi dispăruţi.

Publicațiile fac calculul și ajung la 720.000 - cel mai probabil numărul morților.

Pentru moment nu se cunoaşte oficial numărul celor mutilaţi în luptă, deşi unele surse media vorbesc despre zeci de mii de soldaţi.

Deşi Rusia nu a anunţat cifre oficiale ale morţilor din septembrie 2022, instituţii media independente - precum Vajnîe Istorii - estimează că armata sa suferă pierderi de ordinul a 600 de oameni zilnic.

La sfârşitul anului 2025, Meduza şi Mediazona estimau, în cadrul anchetei lor comune, că numărul pierderilor armatei ruse se ridică la 352.000 de morţi.

BBC, la rândul său, a precizat în decembrie 2025 că, în acel an, în Ucraina ar fi murit peste 33.000 de militari ruşi, conform informaţiilor din surse deschise.

Statul Major rus susţine că partea adversă pierde aproape 1.000 de oameni pe zi în luptele cu trupele ruse.

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Editor : Sebastian Eduard