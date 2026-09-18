Pierderile săptămânale ale Rusiei depășesc 10.000 de soldați, pentru a treia săptămână consecutivă. „E mai mult decât pot recruta”

Serviciile de informații estoniene au constatat că pierderile rusești în războiul împotriva Ucrainei s-au menținut peste 10.000 de soldați uciși și răniți pentru a treia săptămână consecutivă, depășind numărul de recruți pe care Rusia îl poate mobiliza.

Informația citează rețeaua publică de radiodifuziune estoniană ERR, citând pe colonelul Ants Kiviselg, șeful Centrului de Informații al Forțelor de Apărare Estoniene, conform European Pravda.

Kiviselg a afirmat că pierderile medii ale Rusiei în această săptămână se ridică la aproximativ 1.600 de soldați pe zi, ceea ce înseamnă că pierderile totale pentru această săptămână se ridică la puțin peste 11.000 de soldați uciși și răniți.

„Tendința continuă, așadar, Rusia pierzând pe câmpul de luptă mai mulți soldați decât este capabilă să recruteze.”, a spus el.

Kiviselg a mai spus că Ucraina a publicat pentru prima dată date privind contraofensiva sa către Liman, în regiunea Donețk, unde, în cursul operațiunii, au fost eliberate și curățate de inamici aproximativ 85 km² de teritoriu.

Printre alte succese ale Ucrainei, Kiviselg a enumerat atacuri aeriene asupra instalațiilor petroliere rusești din Kraiul Krasnodar, regiunea Saratov, regiunea Samara și Republica Tatarstan, un atac asupra portului Makhachkala de la Marea Caspică, atacuri asupra fabricilor chimice din Kraiul Perm și Volgograd, precum și un atac asupra unei fabrici de drone din regiunea Rostov.

„Printre țintele militare s-au numărat atacuri asupra aerodromurilor din regiunea Rostov, precum și asupra sistemelor de apărare aeriană și a bazelor de lansare utilizate pentru depozitarea dronelor cu rază lungă de acțiune din regiunile Rostov și Oryol. Pagubele sunt încă în curs de evaluare, dar ucrainenii au reușit probabil fie să scoată din funcțiune unele aeronave, fie să le avarieze, iar același lucru este valabil și în cazul elicopterelor.”

Editor : Sebastian Eduard