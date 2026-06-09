Pierderile suferite de Rusia ca urmare a sancțiunilor sunt estimate la 1,5 mii de miliarde de dolari

Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Se preconizează că vor fi incluse încă aproximativ 80 de persoane și companii, potrivit șefei politicii externe a UE, Kaja Kallas, scrie Al Jazeera. Printre cei vizați se numără entități legate de complexul militar-industrial al Rusiei, de încălcări ale drepturilor omului și de propagandă.

Uniunea Europeană ia în considerare impunerea de noi restricții asupra a încă 80 de entități și persoane fizice care susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat luni jurnaliștilor, în Cipru, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, în urma unei reuniuni informale a miniștrilor Apărării din UE.

Kallas a mai spus că se estimează că sancțiunile existente au costat Rusia între 1,2 și 1,5 mii de miliarde de dolari. Prețul „operațiunii” lui Putin crește în fiecare zi.

„Putin pierde bani, oameni și avânt”, a declarat Kallas. „Tocmai de aceea Rusia își intensifică atacurile asupra civililor ucraineni.”

„Cărămidă cu cărămidă, dărâmăm temeliile economiei de război a Rusiei.”

În cadrul reuniunii miniștrilor s-a discutat și despre viitorul unui fond de 6,6 miliarde de euro (7,6 miliarde de dolari), contestat anterior, destinat rambursării țărilor pentru armele furnizate Ucrainei.

Ungaria, în cea mai recentă schimbare de poziție de când prim-ministrul Peter Magyar l-a înlocuit în aprilie pe Viktor Orban – un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin –, a anunțat celelalte state membre ale UE că va renunța la opoziția pe care o susținea de mult timp față de acest fond.

Kallas a propus ca fondurile să fie utilizate nu numai pentru a rambursa statelor membre livrările de arme din trecut, ci și pentru a finanța achiziții comune de arme și asistență militară din partea UE.

UE a încercat să intensifice presiunea asupra Moscovei, pe măsură ce Statele Unite și-au relaxat poziția. În martie, blocul a extins sancțiunile care vizează aproximativ 2.600 de persoane și entități, incluzând restricții de călătorie și înghețarea activelor.

Editor : M.C