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Piloţii de linie, îngrijorați de lipsa siguranței în cazul unor interceptări militare. „Nu ar trebui să fim trataţi ca o ameninţare”

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Avion de pasageri, în zbor
Foto: GettyImages
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Asociaţia Europeană a Piloţilor şi-a exprimat „profunda îngrijorare” în legătură cu faptul că în unele interceptări militare ale zborurilor comerciale realizate în contextul recentelor alerte false cu bombă din Europa nu s-au luat în considerare în mod „corespunzător" cerinţele operaţionale şi de siguranţă ale aeronavelor.

Într-un comunicat publicat marţi, ECA a cerut ca „deciziile piloţilor să fie respectate" după ce, în opinia sa, inclusiv escortele militare nu au urmat, în unele cazuri, protocolul de siguranţă al aeronavelor atunci când au comandat aterizări de urgenţă în ultima săptămână, relatează EFE, citată de Agerpres.

Potrivit Asociaţiei Irlandeze a Piloţilor de Linii Aeriene (IALPA), o aeronavă a companiei Aer Lingus a primit un ordin militar de redirecţionare către un aerodrom specific unde nu ar fi avut informaţiile operaţionale „necesare" pentru a ateriza „în siguranţă".

„Deşi echipajul de zbor a solicitat un aeroport alternativ de deviere, mai potrivit, cererea sa a fost refuzată", arată comunicatul IALPA.

Asociaţiile piloţilor sunt „alarmate" de rapoartele ulterioare despre incidente de acest gen, care indicau că s-ar fi putut demara procese penale împotriva unor căpitani pentru „acţiuni care, în orice moment, au avut ca scop protejarea pasagerilor, a echipajului şi a aeronavei".

ECA şi-a exprimat „îngrijorarea specială" faţă de faptul că orice posibilitate de urmărire penală împotriva piloţilor care acţionează conform judecăţii profesionale în circumstanţe similare „ar putea pune în pericol" siguranţa aeriană şi cooperarea între echipajele de zbor şi autorităţile statului.

Potrivit vicepreşedintelui ECA, Paul Reuter, este „esenţial" ca deciziile luate în astfel de incidente să „respecte" criteriul profesional şi autoritatea comandantului aeronavei.

„Piloţii nu ar trebui să fie trataţi ca o ameninţare de către autorităţi", a afirmat el.

În orice caz, comandanţii europeni au apreciat „pe deplin" ajutorul autorităţilor în faţa acestor ameninţări, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

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