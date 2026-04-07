Piloţii trebuie să aibă dreptul de a refuza să zboare deasupra zonelor de război, avertizează federaţia internaţională a aviatorilor

Piloţii companiilor aeriene trebuie să aibă dreptul ”final şi nenegociabil” de a refuza să zboare deasupra sau în interiorul zonelor de conflict, fără a fi influenţaţi de presiuni comerciale, a declarat Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Piloţilor de Linie Aeriană (IFALPA), citată de Reuters.

Poziţia organizaţiei vine în contextul în care războiul cu Iranul, aflat în a şasea săptămână, a modificat semnificativ spaţiul aerian din Orientul Mijlociu şi a dus la perturbări majore ale zborurilor din cauza atacurilor cu drone şi rachete şi a interceptărilor, sporind riscurile de siguranţă pentru echipajele aeronavelor şi pasageri.

IFALPA, cu sediul la Montreal, a avertizat că operaţiunile în zone de conflict pot crea presiuni mentale şi emoţionale semnificative pentru piloţi. Organizaţia a subliniat că decizia comandantului privind continuarea, devierea sau anularea unui zbor, inclusiv refuzul de a survola o zonă de conflict, trebuie să fie definitivă şi să nu fie influenţată de considerente financiare, de carieră sau de alte presiuni comerciale.

Deşi multe companii aeriene au anulat zborurile către destinaţiile afectate, unele continuă să opereze în regiune. Potrivit datelor Flightradar24, compania Emirates operează aproximativ 69% din capacitatea sa normală, iar Qatar Airways aproximativ 26%, ceea ce înseamnă sute de zboruri zilnice în spaţiul aerian care a fost vizat de rachete şi drone iraniene.

Emiratele Arabe Unite au instituit ”coridoare sigure” cu trasee de zbor specifice, însă aeronavele intră frecvent în aşteptare în timpul atacurilor şi uneori sunt nevoite să se întoarcă sau să fie redirecţionate către alte aeroporturi atunci când spaţiul aerian este închis temporar.

IFALPA a cerut companiilor aeriene să ofere piloţilor măsuri suplimentare de protecţie, inclusiv timp de recuperare după zboruri şi sprijin confidenţial. Organizaţia a recomandat ca devierile, întârzierile, încărcarea suplimentară de muncă şi incertitudinile legate de zborurile din zonele de conflict să fie luate în calcul în planificarea programelor şi în măsurile de prevenire a oboselii echipajelor.

Separat, agenţia de aviaţie civilă a Organizaţiei Naţiunilor Unite a anunţat că a condamnat Iranul pentru încălcări ilegale ale spaţiului aerian al unor state din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Arabia Saudită, care au afectat siguranţa aviaţiei civile. Consiliul organizaţiei a criticat utilizarea de către Iran a dronelor militare împotriva infrastructurii civile din regiune.

