Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate

Majoritatea covârșitoare a rachetelor de croazieră rusești utilizate în timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fost interceptate de piloții avioanelor de vânătoare F-16.

Forțele Aeriene subliniază că rachetele pentru sistemele de apărare aeriană și rachetele aer-aer furnizate de parteneri nu ajung în cantitățile de care Ucraina are nevoie pentru a contracara agresiunea rusă, informează Ukrainska Pravda.

„Puteți observa eficiența extrem de ridicată a operațiunilor de apărare aeriană, deoarece rachetele Kinjal, deși nu au fost interceptate de rachetele Patriot, nu și-au atins țintele.

Din 35 de rachete de croazieră, 34 au fost doborâte, în principal de avioane F-16 care au interceptat aceste rachete, pentru care le mulțumim curajoșilor noștri piloți.”, a declarat colonelul Iurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Ihnat a subliniat că atât rachetele aer-aer pentru aviație, cât și rachetele pentru sistemele de apărare aeriană sunt în prezent o marfă destul de rară pentru Forțele Aeriene.

„Toată lumea subliniază acest lucru: piloții vorbesc despre asta în interviurile lor, la fel și conducerea militară superioară. Președintele Ucrainei, în special, a subliniat partenerilor necesitatea (a vorbit despre acest lucru destul de recent) de a consolida apărarea aeriană atât cu sisteme propriu-zise, cât și cu rachete. Deoarece unele sisteme sunt inactive, fără rachete”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene.

