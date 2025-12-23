Live TV

Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate

Data publicării:
Avioane F-16
Foto: Profimedia

Majoritatea covârșitoare a rachetelor de croazieră rusești utilizate în timpul atacului Rusiei din noaptea de 22-23 decembrie au fost interceptate de piloții avioanelor de vânătoare F-16.

Forțele Aeriene subliniază că rachetele pentru sistemele de apărare aeriană și rachetele aer-aer furnizate de parteneri nu ajung în cantitățile de care Ucraina are nevoie pentru a contracara agresiunea rusă, informează Ukrainska Pravda.

„Puteți observa eficiența extrem de ridicată a operațiunilor de apărare aeriană, deoarece rachetele Kinjal, deși nu au fost interceptate de rachetele Patriot, nu și-au atins țintele.

Din 35 de rachete de croazieră, 34 au fost doborâte, în principal de avioane F-16 care au interceptat aceste rachete, pentru care le mulțumim curajoșilor noștri piloți.”, a declarat colonelul Iurii Ihnat, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Ihnat a subliniat că atât rachetele aer-aer pentru aviație, cât și rachetele pentru sistemele de apărare aeriană sunt în prezent o marfă destul de rară pentru Forțele Aeriene.

„Toată lumea subliniază acest lucru: piloții vorbesc despre asta în interviurile lor, la fel și conducerea militară superioară. Președintele Ucrainei, în special, a subliniat partenerilor necesitatea (a vorbit despre acest lucru destul de recent) de a consolida apărarea aeriană atât cu sisteme propriu-zise, cât și cu rachete. Deoarece unele sisteme sunt inactive, fără rachete”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
f-16 bombing
Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră
Misiune de salvare cu un avion SMURD.
Parteneriat România - Elveţia pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. Piloţii români, instruiţi în tehnici avansate
Mirage 2000
Forțele aeriene ucrainene, detalii despre operațiunile cu avioanele Mirage 2000. „Eficacitatea interceptării dronelor e de 98%”
Eurofighter typhoon in zbir
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona care a survolat estul României. Moșteanu: Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe
Eurofighter Typhoon Launched To Replace Tornado F3s
Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ordonanța Trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Care sunt...
alexandru rogobete in studioul digi24
Rogobete anunță cât s-a economisit prin reducerea numărului de...
Falcon 50, avionul care îl transporta pe șeful Statului major libian
Avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a...
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
Ultimele știri
Prefectul și subprefectul de Olt au fost reținuți: sunt suspectați că au falsificat documente, după ce au tras ilegal cu arma (surse)
Curtea Supremă a SUA a respins desfășurarea Gărzii Naționale în zona Chicago: Ar „pune și mai multă benzină pe foc”
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...