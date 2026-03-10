Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”

Luni seara, pe cerul senin de deasupra Iordaniei, un pilot britanic de F-35 a scris o mică pagină de istorie. Zburând timp de patru ore alături de două avioane Typhoon, radarul a detectat două drone Shahed. Instructorul de tactici al escadrilei – al cărui nume nu este dezvăluit de publicația The Guardian – a lovit dronele cu două rachete Asraam.

Astfel, el a devenit primul pilot al avioanelor de vânătoare stealth ale Royal Air Force care a distrus o țintă în luptă. El a spus că miza era foarte mare. În astfel de scenarii, este ușor să lovești din greșeală o țintă prietenoasă.

„Există multe aparate care aparțin SUA și Israel care se deplasează către și dinspre zona de operațiuni. Așadar, sunt puțin mai preocupat de identificarea acestora înainte de a trage, dar am avut timp suficient să facem asta, eu și avioanele Typhoon care erau în zbor la momentul respectiv.”, spune el.

„Nu a fost niciun moment de sărbătoare atunci”, povestește. Prioritatea imediată era să întoarcă aeronava pentru a se asigura că nu mai veneau altele în direcția lor. „Ești mai preocupat să te asiguri că ai tras în obiectul corect. Să te asiguri că ai poziționat aeronava în locurile potrivite”, a spus el.

„Nu este un sentiment euforic de succes. Pur și simplu mă dau la o parte și mă întorc la treabă.”

Pilotul Marinei Regale, zbura de la RAF Akrotiri, baza britanică din Cipru care a fost lovită de o dronă duminică seara. Oficialii militari cred că aceasta a fost lansată – probabil de miliția Hezbollah din Liban, susținută de Iran – către un hangar care adăpostea avioane de spionaj americane, ca parte a represaliilor regionale ample pentru atacurile americane și israeliene asupra Iranului.

Citește și

Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor

Drona a evitat sistemele de apărare ale bazei, probabil datorită dimensiunilor reduse și vitezei mici, iar pilotul a spus că acest lucru a făcut interceptarea sa deosebit de dificilă.

„Deoarece sunt atât de mici și greu de detectat, nu știm dacă mai sunt și altele acolo și, când trebuie să întorci avionul pentru a le doborî, nu mai poți să-ți îndrepți radarul înapoi spre locul de unde au venit pentru a încerca să găsești următoarea”, a spus el.

Dar dronele pe care le-a lovit, a spus el, erau „foarte diferite” de cea care a lovit baza cu 24 de ore mai devreme, ceea ce ar putea sugera că au fost lansate de un adversar diferit.

Baza, care nu este utilizată de forțele americane pentru operațiuni defensive împotriva represaliilor Iranului, a avut trei alerte potențiale de rachete în ultimele 24 de ore. Fiecare a fost o alarmă falsă, dar starea de alertă ridicată a însemnat că a fost puțin timp pentru a se gândi la lovitură.

Întorcându-se la bază în primele ore ale dimineții, au băut împreună o Keo, o bere locală cipriotă. „Am băut o bere la răsăritul soarelui, apoi a trebuit să mă culc, pentru că a doua zi eram de serviciu”, a spus el. „În acest moment, suntem într-o stare de alertă operațională destul de ridicată. Așa că, când totul se va termina, oricând ar fi asta, sunt sigur că vom sărbători cum se cuvine.”

Citește și

Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era nepregătit pentru amploarea conflictului

Editor : Sebastian Eduard