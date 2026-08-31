„Piramida” dispărută a ultimului rege al Poloniei a fost descoperită sub un parc din Varșovia. Ce rol a avut structura bizară

Arheologii care fac săpături într-unul dintre cele mai cunoscute parcuri din Varșovia au descoperit rămășițele unei „piramide” neobișnuite din secolul al XVIII-lea, construită pentru ultimul rege al Poloniei și dispărută timp de mai bine de 200 de ani, relatează TVP World.

Fundațiile au fost scoase la iveală în timpul excavărilor începute la începutul lunii august în Parcul Regal Lazienki, fosta reședință de vară a regelui Stanisław August Poniatowski și, astăzi, una dintre cele mai populare atracții ale capitalei poloneze.

În ciuda aspectului său exotic, structura nu a fost un mormânt regal. Cunoscută sub numele de „Ghereta Piramidală”, aceasta a fost construită în anii 1770 pentru gardienii care controlau principala cale de acces către palatul regelui din parc.

Arheologii de la Universitatea din Varșovia excavează în prezent fundațiile acesteia. Săpăturile sunt coordonate de Arkadiusz Cegliński, un doctorand al Facultății de Arheologie din cadrul universității, care a petrecut ani de zile încercând să localizeze cu precizie locul unde s-a aflat clădirea uitată.

El a identificat posibila locație comparând înregistrări de arhivă, hărți istorice și gravuri cu coordonate geografice moderne. Cercetările neinvazive efectuate ulterior în parc au indicat că rămășițele unei structuri din secolul al XVIII-lea se aflau încă îngropate acolo.

Se crede că Ghereta Piramidală a fost construită între anii 1772 și 1776. Inventarele istorice descriu o clădire din cărămidă, cu o intrare pe latura de nord și ferestre orientate spre est și vest.

„În interior se aflau o sobă și bănci din lemn, pereții erau tencuiți în alb, iar podeaua era din cărămidă”, a declarat Anita Kacprzyk de la Muzeul Regal Lazienki pentru postul privat de televiziune TVN.

De asemenea, avea o bucătărie separată și, la un moment dat, a trecut printr-o schimbare neobișnuită de rol.

„Știm, de asemenea, că la un moment dat funcția clădirii s-a schimbat din gheretă de pază în tavernă”, a adăugat ea.

Reprezentările istorice arată ghereta ca pe o structură conică, acoperită cu pământ, concepută să semene cu un mormânt antic.

Poniatowski însuși a numit-o „piramidală” în corespondența sa cu Marcello Bacciarelli, pictorul de origine italiană care a slujit la curtea regală poloneză.

Aspectul neobișnuit al clădirii făcea parte dintr-o fascinație mult mai largă a Europei secolului al XVIII-lea pentru lumea antică. Redescoperirea și excavarea orașelor romane, inclusiv Pompeii și Herculaneum, au declanșat o explozie de interes pentru arta și arhitectura clasică în rândul aristocrației europene. Curtea regală a Poloniei nu a făcut excepție.

„Fascinația pentru cultura și arta antică a dus la utilizarea pe scară largă a motivelor clasice în arhitectură și decorațiuni interioare, precum și la construirea de «ruine artificiale» în grădini, concepute să semene cu temple și morminte grecești”, a declarat Kacprzyk pentru TVN.

„Ghereta «Piramidală» a fost o astfel de ruină artificială”, a adăugat ea.

Ghereta a dispărut în jurul începutului secolului al XIX-lea, posibil după ce au fost construite alte clădiri pentru a îndeplini aceeași funcție.

Este posibil, totuși, să fi existat un alt plan pentru acel loc. Cegliński a vorbit pentru TVN despre o scrisoare din 1784 în care Poniatowski îi spunea lui Bacciarelli că ia în considerare construirea unei capele cu mausolee și menționa locația Gheretei Piramidale ca fiind un posibil amplasament.

Proiectul a continuat să apară în corespondența lor timp de ani de zile, Bacciarelli pregătind chiar un design și o estimare de costuri pentru rege. Totuși, nu a mai fost construit niciodată.

Reprezentanții Muzeului Regal Lazienki au anunțat că vizitatorii vor putea vedea de aproape șantierul arheologic în cadrul unei zile a porților deschise la începutul lunii septembrie.

Editor : M.B.