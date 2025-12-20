Live TV

Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru unitate împotriva Rusiei

Data publicării:
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Reuniune NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Flancul estic al Europei se conturează ca un bloc politic și militar independent, pe măsură ce statele din prima linie își reevaluează securitatea în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al incertitudinii crescânde cu privire la angajamentele SUA față de Europa. În cadrul unui interviu acordat TVP World, fostul ministru al Apărării și al Afacerilor Externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat că decizia Uniunii Europene de a finanța Ucraina prin împrumuturi garantate din bugetul blocului reprezintă „doar o victorie parțială”.

El a susținut că reticența de a confisca activele rusești înghețate expune diviziuni interne profunde în cadrul UE. „Răspunsul cu adevărat puternic ar fi pur și simplu să se utilizeze aceste active înghețate și să nu se teamă de presiunea Rusiei”, a spus el.

Pabriks a indicat summitul recent de la Helsinki, care a reunit opt țări vecine cu Rusia – de la Arctica până la Marea Neagră – ca un punct de cotitură.

Grupul, coordonat de Polonia și Finlanda, caută o cooperare militară și politică mai strânsă în cadrul NATO ca măsură de urgență împotriva a ceea ce Pabriks a descris ca „scăderea încrederii între aliați”.

El a avertizat că încrederea în garanțiile transatlantice devine din ce în ce mai nesigură. „Așa-numitele negocieri de pace sunt unilaterale și favorizează agresorul”, a spus el, adăugând că astfel de semnale sunt exploatate în mod activ de Kremlin.

În ceea ce privește sancțiunile, Pabriks a cerut o abordare mai dură atât față de Rusia, cât și față de Belarus, inclusiv restricții privind vizele turistice. „Este degradant din punct de vedere moral ca soldații ruși care ucid ucraineni să poată să-și petreacă vacanța în Europa”, a spus el.

În timp ce Europa dezbate cât de departe este dispusă să meargă, țările din flancul estic susțin că unitatea nu mai este opțională. „Noi menținem securitatea frontierei”, a spus Pabriks. „Solidaritatea trebuie să urmeze.”

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
F-16 Turcia
4
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Digi Sport
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Vladimir Putin
Raportul bugetar al Rusiei dezvăluie pentru prima dată prețul războiului: în 2026 „operațiunea militară specială” costă 7,3% din PIB
UKRAINE-CRISIS/EU-SUMMIT European Summit on 18 December 2025
Câștigătorii și perdanții summitului de la Bruxelles, după 16 ore de discuții (POLITICO)
profimedia-0953970736
Rubio temperează așteptările pe măsură ce se reiau negocierile între SUA, Rusia și Ucraina. „Nu e războiul nostru. E pe alt continent”
Bureau meeting of the EPP Group
Manfred Weber: „Activele rusești sunt în continuare pe masă. Rusia trebuie să plătească pentru ce a făcut în Ucraina”
Recomandările redacţiei
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
Politik, Luftwaffe US Air Force F-16 Fighting Falcon
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria, după ce trei...
byron cu sefa de la hr se imbratiseaza la concert coldplay
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la...
coonvoi militar american pe autostrada
NATO va avea în România a doua platformă de aprovizionare militară a...
Ultimele știri
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente recomandă bucătarii experimentați
Consiliul UE, de acord cu un euro digital funcțional atât online, cât și offline
Pericolul din friptura de sărbători: la ce trebuie să fie atenți românii. Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Decizia importantă luată de Mirel Rădoi după ce a plecat de la Craiova. Își vinde ”bijuteria” cu 732.000 de...
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor?
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...