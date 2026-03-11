Live TV

Plan de sabotaj al Rusiei în Europa: mărturia unui suspect despre coletele cu dispozitive incendiare trimise spre Londra

Data publicării:
DHL Cargo Aircraft, Eindhoven, The Netherlands - 22 Dec 2020
Rusia neagă că este în spatele unor acte de sabotaj. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un bărbat implicat în expedierea unor colete cu dispozitive incendiare care au ajuns în rețelele de curierat din Europa a vorbit pentru prima dată despre operațiune, într-un caz investigat de autorități ca parte a unui plan de sabotaj atribuit Rusiei, scrie BBC. Trei dintre pachete au luat foc în 2024, unul chiar înainte de a fi încărcat într-un avion cargo cu destinația Londra, iar ancheta internațională a dus la arestarea a 22 de persoane în Lituania și Polonia.

Planul ar fi presupus trimiterea unor colete din Lituania către Marea Britanie și Polonia, folosind companii de curierat. Pachetele conțineau jucării sexuale, loțiuni de corp sau perne de masaj, însă în interior erau ascunse dispozitive incendiare sofisticate.

Potrivit anchetatorilor, tuburile de cosmetice fuseseră reumplute cu nitrometan, un exploziv lichid puternic, iar mecanismele de aprindere erau ascunse în pernele de masaj astfel încât să nu fie detectate nici de scanerele din aeroport.

Temporizatoarele dispozitivelor ar fi fost deja activate în momentul în care coletele au fost preluate pentru expediere, în iulie 2024, în Vilnius. În următoarele două zile, trei dintre pachete au luat foc, unul chiar înainte de a fi încărcat într-un avion cargo care urma să plece spre Londra.

Autoritățile consideră că, dacă incendiul s-ar fi produs mai târziu, consecințele ar fi putut fi deosebit de grave.

În august 2024, un bărbat în vârstă de 53 de ani, Aleksandr Suranovas, a fost arestat și acuzat că ar fi acționat în numele serviciului de informații militare al Rusiei, GRU. Potrivit anchetei, el ar fi fost ultima verigă dintr-un lanț de persoane implicate în operațiune.

Aleksandr Suranovas a recunoscut că a trimis coletele, fiind surprins de camerele de supraveghere în oficiile companiilor de curierat DHL și DPD, însă susține că nu știa nimic despre dispozitivele ascunse în interior.

„Nu aș fi acceptat niciodată așa ceva, pentru că mi se pare îngrozitor. Am fost folosit.”

Bărbatul se află în prezent sub supraveghere strictă, cu brățară electronică, și așteaptă procesul.

În total, 22 de persoane au fost reținute în Lituania și Polonia în cadrul unei investigații internaționale privind acest caz.

Anchetatorii susțin că operațiunea ar fi fost coordonată de la distanță din Rusia, fiecare participant având o sarcină precisă, de la transportul mecanismelor de aprindere în Uniunea Europeană până la livrarea coletelor către firmele de curierat.

Fosta ministră a Apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a declarat că folosirea unor intermediari care nu cunosc întreaga operațiune este o metodă frecvent utilizată pentru a face mai dificilă identificarea celor care coordonează astfel de acțiuni.

Potrivit autorităților lituaniene, cazul face parte dintr-un val mai amplu de acte de sabotaj în Europa apărute după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, inclusiv incendieri și alte incidente.

„Nu aș numi asta un război din umbră. Cred că este o agresiune activă împotriva statelor noastre”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania.

„Este un mesaj clar că cei care sprijină Ucraina vor fi loviți de ruși.”

Unul dintre suspecții considerați coordonatori ai operațiunii, cunoscut sub numele de „Warrior”, ar fi implicat și într-un incendiu provocat la un magazin Ikea din Vilnius, în mai 2024.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
abramovici in tribuna, la un meci
Roman Abramovici, obligat să doneze victimelor războiului din Ucraina doar 987 de milioane de lire sterline din vânzarea Chelsea
Young boys engaging with digital devices on green grass
„Au ales să riște”. Parlamentul britanic respinge interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani
HMS Dragon
Misiunea distrugătorului britanic HMS Dragon în Cipru, amânată pentru că „șantierul naval funcționează doar între orele 9 și 17”
photo-collage.png (83)
Cum s-a implicat Marea Britanie în războiul cu Iranul: baze militare pentru SUA, avioane și nave trimise în regiune
Peckham Mosque
Problema care divizează Marea Britanie și e folosită ca armă politică: bisericile abandonate transformate în moschei
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza...
CSAT
Ședință CSAT pentru noi forțe militare și echipamente SUA în România...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Iranul cere „ochi pentru ochi”...
Cristian Păun
Deficitul și datoria publică pun presiune pe buget. Cristian Păun...
Ultimele știri
Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de dezinformare susținută de Kremlin pentru menținerea lui Orban la putere
Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în străinătate. Ce destinații sunt preferate și care țări scad în preferințe
Libertatea presei, în declin în SUA după revenirea la putere a lui Donald Trump, arată un raport IAPA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald...
dr_adriana_camuescu
Analiza simplă ce poate pune întrebări importante
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Katy Perry, lăudată de fiul cel mare al iubitului ei, Justin Trudeau: "E cool, e foarte drăguță. Am vorbit...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026