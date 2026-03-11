Plan de sabotaj al Rusiei în Europa: mărturia unui suspect despre coletele cu dispozitive incendiare trimise spre Londra

Un bărbat implicat în expedierea unor colete cu dispozitive incendiare care au ajuns în rețelele de curierat din Europa a vorbit pentru prima dată despre operațiune, într-un caz investigat de autorități ca parte a unui plan de sabotaj atribuit Rusiei, scrie BBC. Trei dintre pachete au luat foc în 2024, unul chiar înainte de a fi încărcat într-un avion cargo cu destinația Londra, iar ancheta internațională a dus la arestarea a 22 de persoane în Lituania și Polonia.

Planul ar fi presupus trimiterea unor colete din Lituania către Marea Britanie și Polonia, folosind companii de curierat. Pachetele conțineau jucării sexuale, loțiuni de corp sau perne de masaj, însă în interior erau ascunse dispozitive incendiare sofisticate.

Potrivit anchetatorilor, tuburile de cosmetice fuseseră reumplute cu nitrometan, un exploziv lichid puternic, iar mecanismele de aprindere erau ascunse în pernele de masaj astfel încât să nu fie detectate nici de scanerele din aeroport.

Temporizatoarele dispozitivelor ar fi fost deja activate în momentul în care coletele au fost preluate pentru expediere, în iulie 2024, în Vilnius. În următoarele două zile, trei dintre pachete au luat foc, unul chiar înainte de a fi încărcat într-un avion cargo care urma să plece spre Londra.

Autoritățile consideră că, dacă incendiul s-ar fi produs mai târziu, consecințele ar fi putut fi deosebit de grave.

În august 2024, un bărbat în vârstă de 53 de ani, Aleksandr Suranovas, a fost arestat și acuzat că ar fi acționat în numele serviciului de informații militare al Rusiei, GRU. Potrivit anchetei, el ar fi fost ultima verigă dintr-un lanț de persoane implicate în operațiune.

Aleksandr Suranovas a recunoscut că a trimis coletele, fiind surprins de camerele de supraveghere în oficiile companiilor de curierat DHL și DPD, însă susține că nu știa nimic despre dispozitivele ascunse în interior.

„Nu aș fi acceptat niciodată așa ceva, pentru că mi se pare îngrozitor. Am fost folosit.”

Bărbatul se află în prezent sub supraveghere strictă, cu brățară electronică, și așteaptă procesul.

În total, 22 de persoane au fost reținute în Lituania și Polonia în cadrul unei investigații internaționale privind acest caz.

Anchetatorii susțin că operațiunea ar fi fost coordonată de la distanță din Rusia, fiecare participant având o sarcină precisă, de la transportul mecanismelor de aprindere în Uniunea Europeană până la livrarea coletelor către firmele de curierat.

Fosta ministră a Apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a declarat că folosirea unor intermediari care nu cunosc întreaga operațiune este o metodă frecvent utilizată pentru a face mai dificilă identificarea celor care coordonează astfel de acțiuni.

Potrivit autorităților lituaniene, cazul face parte dintr-un val mai amplu de acte de sabotaj în Europa apărute după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, inclusiv incendieri și alte incidente.

„Nu aș numi asta un război din umbră. Cred că este o agresiune activă împotriva statelor noastre”, a declarat Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania.

„Este un mesaj clar că cei care sprijină Ucraina vor fi loviți de ruși.”

Unul dintre suspecții considerați coordonatori ai operațiunii, cunoscut sub numele de „Warrior”, ar fi implicat și într-un incendiu provocat la un magazin Ikea din Vilnius, în mai 2024.

Editor : Ș.A.