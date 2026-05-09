Plan secret: Iranul urma să primească 5.000 de drone de la Rusia pentru războiul cu SUA (The Economist)

Serviciile de informații militare ruse intenționau să transfere drone către Iran pentru atacuri asupra forțelor americane, scrie The Economist. Publicația a obținut un document secret al GRU care descrie un posibil transfer de mii de drone către Iran pentru lovituri împotriva trupelor americane din Golful Persic.

Planul include drone cu fibră optică rezistente la războiul electronic, precum și UAV-uri cu rază lungă de acțiune și ghidare prin satelit. Rusia s-a oferit, de asemenea, să instruiască operatorii iranieni, inclusiv studenții din Iran care studiază la universități rusești.

Potrivit publicației, planul a apărut în primele săptămâni ale războiului dintre SUA și Iran, când Washingtonul lua în considerare o operațiune de invazie terestră.

Rusia a planificat un transfer pe scară largă de drone avansate către Iran, inclusiv aproximativ 5.000 de drone controlate prin fibră optică, greu de detectat și de bruiat. The Economist citează un document confidențial obținut de la o sursă de încredere.

Scopul planului era probabil acela de a consolida potențialul Iranului în cazul unui posibil conflict cu SUA în regiunea Golfului Persic. În același timp, nu există în prezent nicio confirmare că acest plan a fost pus în aplicare sau că Iranul a primit efectiv sistemele de arme menționate.

În aprilie, dictatorul rus Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri cu ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Teheranul și a lăudat poporul iranian pentru „rezistența” sa față de SUA și Israel.

