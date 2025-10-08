Live TV

Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI

Data publicării:
giorgia meloni
Giorgia Meloni, Foto: Profimedia

Șefa Guvernului italian Giorgia Meloni a anunţat marţi seara că o plângere cu privire la „complicitate la genocid” împotriva sa şi a doi miniştri de-ai săi a fost depusă la Curtea Penală Internațională (CPI), din cauza susţinerii Israelului de către Roma, relatează AFP.

„Eu, ministrul (Apărării Guido) Crosetto, (ministrul de Externe Antonio) Tajani şi, cred, directorul general al Leonardo, Roberto Cingolani, a, fost vizaţi de o plângere la Curtea Penală Internaţională cu privire la complicitatela la genocid”, a anunţat ea într-o emisiune televizată care urma să fie difuzată către miezul nopţii de marţi spre miercuri (miercuri, 1.00, ora României), din care presa a publicat fragmente, scrie News.ro.

„Cred că nu există alt caz în lume sau în istorie al unei plângeri de acest fel”, a apreciat ea.

Leonardo este un grup italian de aeronautică şi apărare.

Plângerea - datată la 1 octombrie - este redactată de către un grup care se numeşte „Jurişti şi avocaţi pentru Palestina”.

Ea a fost semnată de aproximativ 50 de persoane - profesori de drept, avocaţi, dar şi personalităţi publice.

„Prin susţinerea Guvernului israelian, în special prin furnizarea de armament ucigaş, Guvernul italian s-a făcut complice la genocidul în curs şi al unor crime de război şi împotriva umanităţii extrem de grave împotriva populaţiei palestiniene”, scriu autorii plângerii.

Ei cer CPI să evalueze posibilitatea de a deschide o anchetă oficială în urma acestei plângeri.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

