Planul ambițios prin care SUA încearcă să elimine cel mai mare punct logistic al lui Putin din Africa. „Rusia este dată laoparte”

La scurt timp după ce generalul John Brennan, comandantul adjunct al Comandamentului Statelor Unite pentru Africa, a ajuns în Libia, el a fost întâmpinat de o armată compusă din două facțiuni rivale pe care ofițerii americani le-au convins să organizeze primele lor exerciții militare comune. Dacă totul va merge conform planului, următorul pas va fi îndepărtarea forțelor ruse din cel mai important punct logistic al lor din Africa, potrivit oficialilor occidentali citați de Wall Street Journal.

Aterizarea avionului cu care Brennan a ajuns în Libia, pe aeroportul Ghardabiya din apropiere de orașul Sirte, ar fi fost imposibilă cu 10 ani în urmă, atunci când zona era controlată de luptătorii ISIS. Apoi, aeroportul a fost folosit de gruparea de mercenari ruși Wagner.

„Amploarea potențialului de investiții este un stimulent pentru reunificare”, a spus Brennan. „Stabilizarea Libiei ar putea permite și extragerea resurselor pentru diverse industrii – în special pentru tehnologii avansate și apărare.”

Proiectul este unul foarte ambițios. Libia a fost cuprinsă de violențe încă din 2011, după căderea regimului lui Muammar Gaddafi și moartea liderului libian.

Cele două armate rivale s-au luptat ani de zile. Una dintre ele susține guvernul recunoscut internațional din Tripoli, iar cealaltă este o facțiune condusă din orașul Benghazi, în estul Libiei, de generalul Khalifa Haftar, care încearcă de mult timp să pună stăpânire pe toată țara.

„Libia devine încetul cu încetul mai coerentă”

Rusia a intrat în Libia de partea lui Haftar. A trimis mercenari Wagner pentru a susține forțele generalului libian și a folosit teritoriul său ca pe un punct de acces logistic înspre alte țări sub-sahariene, de unde a obținut rezerve valoroase de aur, diamante și alte minerale.

Planul de pace propus de SUA promite ridicarea embargoului internațional asupra armelor, care afectează ambele armate locale, dacă ele vor coopera și vor forma un comandament militar combinat.

Armata Națională Libiană, care controlează estul Libiei, este condusă de Khalifa Haftar, unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Putin din Africa.

Până atunci, mai sunt multe obstacole de depășit, însă inițiative precum exercițiile militare organizate recent arată că țara ar putea fi pregătită, în sfârșit, să găsească o soluție pentru refacerea stabilității.

„Libia devine încetul cu încetul mai coerentă”, a spus Geoff Porter, președintele firmei americane North Africa Risk Consulting. „Actori occidentali mai convenționali sunt dispuși să interacționeze cu Vestul și Estul Libiei, astfel încât Rusia este dată laoparte.”

Transformarea a început odată cu declanșarea războiului din Ucraina. Haftar s-a temut că mercenarii ruși vor încerca să se revolte împotriva conducerii facțiunii sale rivale, așa cum au încercat și în Rusia, potrivit unor oficiali libieni și europeni.

Front comun împotriva jihadiștilor

Brennan a simțit că are șansa rară de a organiza o întâlnire între Haftar și ministrul adjunct al apărării din guvernul de la Tripoli, Abdul Salam Al-Zoubi, pentru a găsi o cale de înțelegere.

Cei doi lideri au ajuns să se înțeleagă atât de bine încât au servit și masa împreună, în ciuda faptului că veneau din tabere opuse, potrivit unui oficial militar american.

Îmbunătățirea relațiilor a început să se simtă și pe teren. Comandanți din ambele tabere au ajuns să conducă împreună un centru militar din apropiere de Sirte, ceea ce a sporit capacitatea Libiei de a contracara grupurile jihadiste ce au controlat cândva o mare parte din țară.

Un raport ONU din februarie a dezvăluit că Libia a distrus de curând patru celule ISIS care răspândeau propagandă online și făceau trafic de persoane din Libia în Europa.

Cele două facțiuni și-au consolidat relația prin crearea unui nou comitet format din șase comandanți pentru conducerea unor forțe comune.

La exercițiile militare comune din Libia au participat și militari din Germania și Turcia, precum și reprezentanți din Italia, Marea Britanie, Egipt, Franța și Ciad, o țară vecină care se confruntă, de asemenea, cu problema militanților.

„Ne-ar plăcea să vedem un guvern care nu simte nevoia să apeleze la puteri străine”

Libia ar urma să aibă acces la instructaj și echipament militar din Statele Unite și alte țări aliate, ceea ce îi va permite să scape de dependența de armele și mercenarii din Rusia și Belarus.

„Ne-ar plăcea să vedem un guvern care nu simte nevoia să apeleze la puteri străine”, în special Rusia, a spus ambasadorul Marii Britanii în Libia, Martin Reynolds.

Scenariul din Siria, unde prezența forțelor ruse este pusă tot mai mult sub semnul întrebării, după căderea regimului lui Bashar al-Assad, s-ar putea repeta și în Libia, ceea ce ar afecta capacitatea Rusiei de a-și transporta trupele și armele înspre alte țări africane aliate.

Atât Libia, cât și SUA ar putea profita economic de pe urma semnării unui acord de pace între cele două armate rivale.Țara are unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din Africa, dar perioada lungă de lupte și instabilitate a lăsat infrastructura Libiei într-o stare critică.

Companii petroliere importante din SUA au început să se arate interesate să investească în Libia pentru prima oară după mulți ani. Chevron a semnat un prim acord în luna februarie, după ce a câștigat o licență de explorare a unei zone offshore. Și Exxon Mobil a fost de acord să revină în țară, după ce a întrerupt operațiunile în 2013.

Producția de petrol a crescut deja la 1,43 de milioane de barili pe zi luna aceasta – un nou record pentru ultimul deceniu – după ce criza din Golful Persic a produs haos pe piața globală.

Un mediu mai stabil ar permite și exploatarea resurselor vaste de pământuri rare și alte minerale critice ale Libiei, inclusiv uraniu, litiu și cobalt. Obținerea acestor resurse extrem de importante pentru industria de înaltă tehnologie este o prioritate pentru administrația Trump.

