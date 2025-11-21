Live TV

Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul

Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său şi oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Termenii acordului, redactaţi de oficiali americani şi ruşi, confirmă temerile Ucrainei şi Europei că preşedintele american Donald Trump va face presiuni asupra Kievului să accepte concesii pentru a pune capăt războiului fără garanţii de securitate suficiente care să descurajeze Moscova să atace din nou în viitor. Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul, conform planului american în 28 de puncte pentru Ucraina, scrie Le Figaro.

Datorită planului american pentru Ucraina, Rusia ar putea cuceri fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu suprafața Luxemburgului, potrivit analizei AFP a datelor furnizate de Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP).

Proiectul văzut de AFP prevede, în special, retragerea armatei ucrainene din teritoriile pe care le controlează încă, ceea ce ar duce la un câștig net de aproximativ 2.300 km2 pentru Moscova, adică aproape suprafața Luxemburgului (2.590 km2), fără a trage niciun foc de armă.

Kieulv ar trebui astfel să renunțe la aproape 5.000 km2 aflați sub controlul său în regiunea Donețk, care ar fi apoi utilizați pentru a crea o zonă tampon, și la o zonă de 45 km2 în regiunea Lugansk. Aceste concesii includ marile orașe Kramatorsk și Sloviansk.

În schimb, Moscova ar restitui Ucrainei aproape 2.000 km2 pe care le revendică sau pe care le controlează cel puțin parțial în regiunea Harkov, 450 km2 în regiunea Dnipropetrovsk, 300 km2 în regiunea Sumîi și 20 km2 în regiunea Cernihiv.

Toate rapoartele disponibile continuă să indice că prevederile planului de pace Rusia-SUA în 28 de puncte, astfel cum a fost raportat, echivalează cu capitularea completă a Ucrainei în fața cererilor inițiale de război ale Rusiei. Nu există prevederi în planul de pace raportat în care Rusia să facă concesii, iar ISW continuă să evalueze că acceptarea cererilor Rusiei ar crea condiții pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei. 

Oficialii ruși continuă să reacționeze la planul de pace în 28 de puncte raportat, reiterând angajamentul lor față de obiectivele inițiale de război ale Rusiei și acuzând Ucraina pentru refuzul Rusiei de a face compromisuri.

Kremlinul continuă să utilizeze o combinație de stimulente economice și amenințări nucleare pentru a obține concesii din partea Statelor Unite în vederea normalizării relațiilor dintre SUA și Rusia, fără a face concesii reciproce pentru a pune capăt războiului, comentează ISW.

