Planul de pace al SUA pentru Ucraina: principalele măsuri dintre cele 28 de puncte

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.

Aceste două regiuni revendicate de Moscova, precum şi Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi „recunoscute de facto ca ruseşti, inclusiv de către Statele Unite”, potrivit acestui proiect de soluţionare a conflictului.

Kievul ar trebui, de asemenea, să se angajeze să nu adere niciodată la NATO şi nu ar beneficia de forţe de menţinere a păcii, chiar dacă planul prevede avioane de luptă europene în Polonia pentru a proteja ţara.

Un oficial american a declarat joi că planul american pentru Ucraina include garanţii de securitate din partea Washingtonului şi a aliaţilor săi europeni echivalente cu cele ale NATO, în cazul unui viitor atac, confirmând informaţiile din presă, notează News.ro.

Casa Albă a subliniat că discuţiile privind acest plan sunt încă în curs, acesta fiind prezentat în contextul în care armata ucraineană, mai puţin numeroasă şi mai puţin echipată, se străduieşte să oprească avansul rus pe front.

Planul american prezentat Ucrainei cuprinde 28 de puncte, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

Crimeea, anexată în 2014 de Moscova, ar fi cedată definitiv Rusiei.

Kievul ar trebui să cedeze regiunile Doneţk şi Luhansk Rusiei. Armata ucraineană s-ar retrage din partea regiunii Doneţk pe care o controlează în prezent şi care ar deveni o zonă tampon demilitarizată aparţinând Rusiei. Aceste două regiuni, precum şi Crimeea, ar fi „recunoscute de facto ca fiind ruseşti, inclusiv de către Statele Unite”.

Regiunile Herson şi Zaporojie, din sudul ţării, ar fi împărţite în funcţie de traiectoria actualei linii de front.

Centrala nucleară de la Zaporojie ar fi repusă în funcţiune sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), iar producţia sa de energie electrică ar fi distribuită în proporţie de 50 % Ucrainei şi 50 % Rusiei.

Armata ucraineană ar fi limitată la 600.000 de militari.

Kievul ar renunţa la aderarea la NATO şi ar înscrie acest angajament în Constituţia sa. Alianţa Nord-Atlantică ar exclude, la rândul său, în statutul său, orice aderare viitoare a ţării. NATO s-ar angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina, iar avioanele de luptă europene ar fi amplasate în Polonia.

Ucraina ar fi, în schimb, „eligibilă” pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Planul american prevede semnarea unui „pact de neagresiune” între Rusia, Ucraina şi Europa.

Propunerea americană prevede organizarea de alegeri în ţară în termen de o sută de zile.

Ar fi prevăzut şi un plan de reconstrucţie, iar eforturile întreprinse de Statele Unite ar fi finanţate cu 100 de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate în prezent.

Dacă Rusia ar invada din nou Ucraina, ar avea de-a face cu un răspuns militar „coordonat” şi i s-ar impune din nou sancţiuni internaţionale.

Punerea în aplicare a planului ar fi supravegheată de un „consiliu de pace” prezidat de Donald Trump.

Editor : B.E.