Planul diabolic prin care un om de afaceri și-a ucis soția. Imaginile recente demonstrează crima cu sânge rece

Au apărut noi imagini ale navei scufundate intenționat de un om de afaceri britanic, care voia să își omoare soția și să facă totul să pară un accident. Lewis Bennett a recunoscut că și-a ucis soția, pe Isabella Hellmann, după ce a declarat inițial că aceasta dispăruse în Marea Caraibilor, în aprilie 2017, la doar trei luni de la nuntă.

Imaginile recente arată cum Bennett a sabotat nava, pentru a face ca moartea lui Hellmann să pară un accident tragic. Bărbatul este acuzat că a deschis intenționat trapele de urgență ale catamaranului, pe 15 mai 2017, și a distrus coca navei, partea principală a acesteia. Mai mult, procurorii spun că Bennett a deschis și hublourile aflate în zona de sub apă și a încercat să distrugă și interiorul navei, pentru a se asigura că aceasta se va scufunda.

Foto: US Coast Guard

Lewis Bennett și Isabella Hellmann se aflau în Bahamas când femeia a dispărut. Cei doi erau căsătoriți de doar trei luni și au împreună o fetiță. Înaintea lunii de miere în care femeia a fost ucisă, cei doi soți au schimbat mai multe mesaje agresive. Iată trei mesaje pe care i le-a trimis Hellmann soțului ei:

„În dimineața asta mi-a fost frică să mă întorc acasă cu cafeaua, dar am intrat pe ușă și am avut dreptate. Înauntru am găsit un om furios, este foarte trist”.

„Știu că îți dau bătăi de cap uneori, dar trebuie să îți schimbi atitudinea. Mă faci să o iau razna, să țip, să înjur. Tu mă îndepărtezi!”

„Dacă nu mă mai iubești, hai să rezolvăm asta cât mai repede pentru că este jalnic modul în care te porți cu mine”

Foto: US Coast Guard

După crimă, Bennett le-a spus polițiștilor că dormea când a fost trezit de o bubuitură puternică ce părea a fi de la o coliziunea, apoi a sărit într-o barcă de salvare, dar nu și-a mai găsit soția. Trupul femeii nu a fost găsit, dar procurorii suspectează că aceasta a fost ucisă pe coasta Cubei, înainte ca nava să fie scufundată.

Bărbatul și-ar fi ucis soția pentru a intra în posesia banilor și apartamentului acesteia.

