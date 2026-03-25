Israelul a lovit, miercuri, capitala iraniană Teheran, au anunţat armata israeliană şi mass-media iraniană, în timp ce preşedintele Donald Trump a declarat că SUA înregistrează progrese în eforturile de a negocia încetarea războiului, existând informaţii privind un plan în 15 puncte trimis la Teheran, transmite Reuters.

Forţele de Apărare Israeliene au declarat într-o postare pe Telegram că au lansat o serie de atacuri care au vizat infrastructura din Teheran. Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană SNN a declarat că atacurile au lovit o zonă rezidenţială din oraş, iar echipele de salvare caută printre dărâmături, notează News.ro.

Kuweitul şi Arabia Saudită au declarat miercuri că au respins noi atacuri cu drone, fără a preciza de unde au provenit acestea. Dronele au vizat un rezervor de combustibil de la Aeroportul Internaţional din Kuweit, provocând un incendiu, dar fără a face victime, a declarat Autoritatea Aviaţiei Civile din Kuweit.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au declarat că au lansat un nou val de atacuri împotriva unor locaţii din Israel, inclusiv Tel Aviv şi Kiryat Shmona, precum şi împotriva bazelor americane din Kuweit, Iordania şi Bahrain, a raportat presa de stat iraniană.

Trump a declarat marţi că SUA se află în „negocieri” pentru a pune capăt războiului, care a provocat deja moartea a mii de oameni şi a creat cel mai grav şoc energetic din istorie, ducând la penuria globală de combustibil şi la turbulenţe pe pieţe.

Acţiunile au crescut, iar preţurile petrolului au scăzut miercuri, pe fondul informaţiilor potrivit cărora SUA urmăresc un armistiţiu de o lună şi au trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru discuţii, alimentând speranţele privind reluarea exporturilor de petrol din Golful Persic.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că SUA discută cu „persoanele potrivite” din Iran pentru a pune capăt ostilităţilor, adăugând că iranienii doresc foarte mult să ajungă la un acord.

Puternicul preşedinte al Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a respins luni aceste informaţii, calificându-le drept ”ştiri false”.

Planul în 15 puncte transmis de Trump Iranului

New York Times a raportat marţi că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Canalul 12 din Israel, citând trei surse, a afirmat că SUA urmăresc un armistiţiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

O sursă familiarizată cu problema a confirmat că SUA au trimis un plan Iranului, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mass-media israeliană a afirmat că planul ar include desfiinţarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor proxy, precum Hezbollah din Liban, şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reuşit să înregistreze progrese suficiente în cadrul negocierilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deşi mediatorul Oman a afirmat că s-au înregistrat progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat ţări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf şi a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz, pe care trece o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume.

Iranul a comunicat Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi Organizaţiei Maritime Internaţionale că ”navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Hormuz dacă se coordonează cu autorităţile iraniene, potrivit unei note văzute marţi de Reuters.

Închiderea efectivă a căii navigabile, pe care tranzitează în mod normal 20% din petrolul şi gazul mondial, a creat cel mai grav şoc al aprovizionării cu energie din istorie, a făcut ca preţurile combustibililor să crească vertiginos şi a perturbat aviaţia globală.

Potrivit Canal 12 din Israel, 14 dintre cele 15 cerințe ale SUA față de Iran sunt:

1. Iranul trebuie să-și demonteze capacitățile nucleare existente.

2. Iranul trebuie să se angajeze să nu urmărească niciodată obținerea de arme nucleare.

3. Nu va exista îmbogățirea uraniului pe teritoriul iranian.

4. Iranul trebuie să predea stocul său de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în viitorul apropiat, conform unui calendar care urmează să fie convenit.

5. Instalațiile nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo trebuie desființate.

6. AIEA, agenția de supraveghere nucleară a ONU, trebuie să beneficieze de acces deplin, transparență și supraveghere în interiorul Iranului.

7. Iranul trebuie să renunțe la „paradigma” sa de proxy regional.

8. Iranul trebuie să înceteze finanțarea, coordonarea și înarmarea aliaților săi regionali.

9. Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și să funcționeze ca un coridor maritim liber.

10. Programul de rachete al Iranului trebuie limitat atât în ceea ce privește raza de acțiune, cât și cantitatea, cu praguri specifice care vor fi stabilite într-o etapă ulterioară.

11. Orice utilizare viitoare a rachetelor ar fi limitată la autoapărare.

În schimb, Iranul ar beneficia de următoarele:

12. Iranul ar beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.

13. SUA ar ajuta Iranul să-și dezvolte programul nuclear civil, inclusiv producția de energie electrică la centrala nucleară de la Bushehr.

14. Așa-numitul mecanism de „reactivare”, care permite reimpunerea automată a sancțiunilor în cazul în care Iranul nu respectă acordul, ar fi eliminat.

Pakistanul se oferă să găzduiască discuții între SUA și Iran

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat marţi că este dispus să găzduiască discuţii între SUA şi Iran privind încetarea războiului, la o zi după ce Trump a amânat ameninţările de a bombarda centralele electrice iraniene, în urma unor discuţii pe care le-a calificat drept ”productive”.

Pakistanul are legături de lungă durată cu Republica Islamică Iran vecină şi a construit o relaţie cu Trump.

În ciuda rapoartelor privind negocierile, se aşteaptă ca Pentagonul să trimită mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată de elită a Armatei SUA în Orientul Mijlociu, au declarat marţi pentru Reuters două persoane familiarizate cu problema, contribuind la o consolidare masivă a prezenţei militare americane.

Forţele se vor alătura celor 50.000 de soldaţi americani aflaţi deja în regiune şi vor accelera consolidarea masivă a prezenţei militare americane în zonă, alimentând temerile privind un conflict de lungă durată.

