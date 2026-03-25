Video Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un armistițiu de o lună pentru a negocia cu Teheranul

Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Israelul a lovit, miercuri, capitala iraniană Teheran, au anunţat armata israeliană şi mass-media iraniană, în timp ce preşedintele Donald Trump a declarat că SUA înregistrează progrese în eforturile de a negocia încetarea războiului, existând informaţii privind un plan în 15 puncte trimis la Teheran, transmite Reuters.

Forţele de Apărare Israeliene au declarat într-o postare pe Telegram că au lansat o serie de atacuri care au vizat infrastructura din Teheran. Agenţia de ştiri semi-oficială iraniană SNN a declarat că atacurile au lovit o zonă rezidenţială din oraş, iar echipele de salvare caută printre dărâmături, notează News.ro.

Kuweitul şi Arabia Saudită au declarat miercuri că au respins noi atacuri cu drone, fără a preciza de unde au provenit acestea. Dronele au vizat un rezervor de combustibil de la Aeroportul Internaţional din Kuweit, provocând un incendiu, dar fără a face victime, a declarat Autoritatea Aviaţiei Civile din Kuweit.

Gărzile Revoluţionare Iraniene au declarat că au lansat un nou val de atacuri împotriva unor locaţii din Israel, inclusiv Tel Aviv şi Kiryat Shmona, precum şi împotriva bazelor americane din Kuweit, Iordania şi Bahrain, a raportat presa de stat iraniană.

Trump a declarat marţi că SUA se află în „negocieri” pentru a pune capăt războiului, care a provocat deja moartea a mii de oameni şi a creat cel mai grav şoc energetic din istorie, ducând la penuria globală de combustibil şi la turbulenţe pe pieţe.

Acţiunile au crescut, iar preţurile petrolului au scăzut miercuri, pe fondul informaţiilor potrivit cărora SUA urmăresc un armistiţiu de o lună şi au trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru discuţii, alimentând speranţele privind reluarea exporturilor de petrol din Golful Persic.

Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că SUA discută cu „persoanele potrivite” din Iran pentru a pune capăt ostilităţilor, adăugând că iranienii doresc foarte mult să ajungă la un acord.

Puternicul preşedinte al Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a respins luni aceste informaţii, calificându-le drept ”ştiri false”.

Planul în 15 puncte transmis de Trump Iranului

New York Times a raportat marţi că Washingtonul a trimis Iranului un plan în 15 puncte pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Canalul 12 din Israel, citând trei surse, a afirmat că SUA urmăresc un armistiţiu de o lună pentru a discuta planul în 15 puncte.

O sursă familiarizată cu problema a confirmat că SUA au trimis un plan Iranului, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Mass-media israeliană a afirmat că planul ar include desfiinţarea programului nuclear al Iranului, încetarea sprijinului acordat grupurilor proxy, precum Hezbollah din Liban, şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie, după ce au declarat că nu au reuşit să înregistreze progrese suficiente în cadrul negocierilor menite să pună capăt programului nuclear al Iranului, deşi mediatorul Oman a afirmat că s-au înregistrat progrese semnificative.

De atunci, Iranul a atacat ţări care găzduiesc baze americane, a lovit infrastructura energetică din Golf şi a închis efectiv Strâmtoarea Hormuz, pe care trece o cincime din petrolul şi gazul natural lichefiat din lume.

Iranul a comunicat Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi Organizaţiei Maritime Internaţionale că ”navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Hormuz dacă se coordonează cu autorităţile iraniene, potrivit unei note văzute marţi de Reuters.

Închiderea efectivă a căii navigabile, pe care tranzitează în mod normal 20% din petrolul şi gazul mondial, a creat cel mai grav şoc al aprovizionării cu energie din istorie, a făcut ca preţurile combustibililor să crească vertiginos şi a perturbat aviaţia globală.

Potrivit Canal 12 din Israel, 14 dintre cele 15 cerințe ale SUA față de Iran sunt:

  • 1. Iranul trebuie să-și demonteze capacitățile nucleare existente.
  • 2. Iranul trebuie să se angajeze să nu urmărească niciodată obținerea de arme nucleare.
  • 3. Nu va exista îmbogățirea uraniului pe teritoriul iranian.
  • 4. Iranul trebuie să predea stocul său de aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în viitorul apropiat, conform unui calendar care urmează să fie convenit.
  • 5. Instalațiile nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo trebuie desființate.
  • 6. AIEA, agenția de supraveghere nucleară a ONU, trebuie să beneficieze de acces deplin, transparență și supraveghere în interiorul Iranului.
  • 7. Iranul trebuie să renunțe la „paradigma” sa de proxy regional.
  • 8. Iranul trebuie să înceteze finanțarea, coordonarea și înarmarea aliaților săi regionali.
  • 9. Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și să funcționeze ca un coridor maritim liber.
  • 10. Programul de rachete al Iranului trebuie limitat atât în ceea ce privește raza de acțiune, cât și cantitatea, cu praguri specifice care vor fi stabilite într-o etapă ulterioară.
  • 11. Orice utilizare viitoare a rachetelor ar fi limitată la autoapărare.

În schimb, Iranul ar beneficia de următoarele:

  • 12. Iranul ar beneficia de ridicarea completă a sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.
  • 13. SUA ar ajuta Iranul să-și dezvolte programul nuclear civil, inclusiv producția de energie electrică la centrala nucleară de la Bushehr.
  • 14. Așa-numitul mecanism de „reactivare”, care permite reimpunerea automată a sancțiunilor în cazul în care Iranul nu respectă acordul, ar fi eliminat.

Pakistanul se oferă să găzduiască discuții între SUA și Iran

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat marţi că este dispus să găzduiască discuţii între SUA şi Iran privind încetarea războiului, la o zi după ce Trump a amânat ameninţările de a bombarda centralele electrice iraniene, în urma unor discuţii pe care le-a calificat drept ”productive”.

Pakistanul are legături de lungă durată cu Republica Islamică Iran vecină şi a construit o relaţie cu Trump.

În ciuda rapoartelor privind negocierile, se aşteaptă ca Pentagonul să trimită mii de soldaţi din Divizia 82 Aeropurtată de elită a Armatei SUA în Orientul Mijlociu, au declarat marţi pentru Reuters două persoane familiarizate cu problema, contribuind la o consolidare masivă a prezenţei militare americane.

Forţele se vor alătura celor 50.000 de soldaţi americani aflaţi deja în regiune şi vor accelera consolidarea masivă a prezenţei militare americane în zonă, alimentând temerile privind un conflict de lungă durată.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
5
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Dezastru! Era titular la naționala României și a spus "DA" unui transfer istoric. N-a mai jucat de cinci luni
Digi Sport
Dezastru! Era titular la naționala României și a spus "DA" unui transfer istoric. N-a mai jucat de cinci luni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
valeri zalujnii la o sedinta
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Trump se laudă că a câștigat războiul. Iranul ironizează propunerea SUA de armistițiu
ramstein profimedia-0972054706
„Rampă de lansare” poziționată strategic. Cum ajută Europa la una dintre cele mai complexe operațiuni ale SUA din ultimele decenii
vas care transportă gaz natural lichefiat
Exportatorii de gaze din SUA, unii dintre cei mai mari beneficiari ai războiului din Iran. Cum a reușit China să evite criza energetică
Uniformă armata ucraineană
Kievul se pregătește pentru prelungirea războiului. Plan de lucru în cazul în care Ucraina va trebui să lupte „încă trei ani”
Recomandările redacţiei
Electric measuring power meter for energy cost at home and office.
Mii de cazuri de furt de energie, descoperite anual în România. Cum...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în...
vila ceausescu timisoara
Vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara a ajuns o ruină...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Când va fi adoptată ordonanţa privind situaţia de criză pe piaţa...
Ultimele știri
Au venit primele răspunsuri în urma accidentului de pe LaGuardia, când un avion a intrat într-o mașină de pompieri
Decizie istorică: Meta a fost găsită vinovată într-un caz de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul Facebook și Instagram
Extrema dreaptă din Germania, în prim-planul unor îngrijorări de securitate. Documente ale UE, expuse riscului de a fi divulgate Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Va fi infern! Cea mai...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Pot fi folosite mesajele de pe WhatsApp, Instagram sau Facebook în instanţă ca probă? Explicaţia clară a...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
Digi FM
Primele imagini cu Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Ce discurs a ținut partenera...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...