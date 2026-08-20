Planul lui Trump pentru Gaza primește prima finanțare majoră. SUA alocă peste 206 milioane de dolari

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat Congresul SUA că intenționează să aloce peste 206 milioane de dolari pentru forța internațională propusă pentru menținerea păcii în Fâșia Gaza. Este prima finanțare majoră destinată planului american privind securizarea și reconstrucția enclavei palestiniene devastate de război, relatează joi Reuters.

În două notificări datate 30 iulie, Departamentul de Stat american a informat Congresul că va aloca 200 de milioane de dolari pentru echipamente, infrastructură, vehicule și costurile operaționale ale Forței Internaționale de Stabilizare (ISF).

Alte șase milioane de dolari ar urma să fie folosite pentru reutilizarea unor vehicule blindate americane, care să sprijine activitatea forței.

Finanțarea reprezintă primul pas concret făcut de Statele Unite pentru susținerea forței internaționale propuse pentru Gaza și indică faptul că administrația Trump intenționează să continue planul său pentru enclava palestiniană, în ciuda blocajului negocierilor.

Ce rol ar urma să aibă forța internațională

Potrivit uneia dintre notificările transmise Congresului, Forța Internațională de Stabilizare ar urma să preia responsabilități de securitate, să sprijine procesul de demilitarizare și să contribuie la livrarea în condiții de siguranță a ajutorului umanitar și a materialelor necesare reconstrucției.

„ISF va conduce operațiunile de securitate, va sprijini demilitarizarea completă și va permite livrarea în siguranță a ajutorului umanitar și a materialelor de reconstrucție către Fâșia Gaza”, se arată în una dintre notificări.

Componența finală a forței este însă încă negociată. Administrația americană nu a precizat deocamdată care va fi costul total al operațiunii.

Planul prevede desfășurarea forței în Gaza după retragerea trupelor israeliene, precum și instruirea unor noi forțe de poliție palestiniene. Forța internațională ar urma, de asemenea, să contribuie la distribuirea ajutoarelor și la securizarea zonelor din enclavă.

Planul lui Trump, blocat în negocieri

Trump a creat „Consiliul pentru Pace”, însărcinat cu monitorizarea planului său pentru încheierea războiului și reconstrucția Fâșiei Gaza.

Deși administrația americană a anunțat un acord la sfârșitul lunii iulie, implementarea acestuia a intrat în impas. Atât Israelul, cât și Hamas au ezitat să accepte condițiile necesare pentru punerea în aplicare a planului.

Jared Kushner a plecat fără progrese

Emisarul special Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, a avut duminică discuții cu oficiali ai Hamas, iar luni s-a întâlnit cu lideri israelieni la Ierusalim.

Kushner a părăsit însă regiunea fără să obțină progrese semnificative. Atât Israelul, cât și Hamas și-au menținut pozițiile în ceea ce privește principalele condiții pentru implementarea acordului.

Editor : Ana Petrescu