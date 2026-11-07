Planul „mare și frumos” al lui Trump privind securitatea europeană nu convinge Europa (Politico)

Europa privește din nou Casa Albă cu inima strânsă. O propunere opacă a administrației Trump privind un nou acord de securitate la nivel european cu Rusia s-a lovit de scepticismul capitalelor europene, care se tem că acesta riscă să marginalizeze continentul și să-l încurajeze pe șeful Kremlinului, Vladimir Putin, scrie Politico despre planul administrației Donald Trump pentru un nou aranjament de securitate europeană cu Rusia.

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană în vigoare — atât NATO, cât și Uniunea Europeană își au rolurile respective”, a declarat vineri șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, ca reacție la planul SUA. „Trebuie să ne asigurăm că Ucraina este integrată în această arhitectură. Problema rămâne că Rusia continuă să încalce tratatele care stau la baza acesteia... Putin nu are drept de veto asupra securității europene.”

Nouă apropiere a lui Trump de Rusia

Cea mai recentă propunere a SUA subliniază îngrijorarea crescândă legată de noua apropiere a lui Trump de Rusia, pe măsură ce acesta intensifică presiunea asupra Ucrainei, iar administrația sa încearcă să relanseze negocierile, blocate de mult timp, pentru a pune capăt războiului Moscovei împotriva Kievului.

POLITICO a discutat cu 12 diplomați NATO, reprezentanți ai UE și oficiali ai guvernelor europene, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a se putea exprima liber cu privire la această chestiune sensibilă. Aliații NATO nu au fost informați în prealabil cu privire la planurile americane, potrivit a trei diplomați ai Alianței, iar mulți rămân sceptici față de această idee.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit joi seara despre un „acord mare și frumos”, după întâlnirea cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, adăugând: „Acesta va implica mai mult decât Ucraina, și aș putea spune chiar că ar putea implica întreaga Europă.”

„Știm că se întâmplă ceva”

„Obiectivul nostru este să elaborăm aranjamente practice care să răspundă preocupărilor de securitate ale tuturor părților, să reducă riscul unor conflicte viitoare și să creeze un mediu de securitate mai stabil și mai previzibil”, a adăugat Jared Kushner, ginerele și trimisul lui Trump, la scurt timp după aceea.

Kushner a afirmat că acordul ar avea cinci obiective: „Consultări permanente în materie de securitate, comunicări fiabile în situații de criză, o mai mare transparență militară, măsuri reciproce pentru reducerea riscurilor de escaladare și un cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea pe termen lung a Europei.”

„Nu este foarte clar ce a vrut să spună Kushner”, a declarat un diplomat al NATO. „Sentimentul general în Europa este că orice discuție cu Rusia privind viitoarea arhitectură va fi folosită, în acest moment, de Moscova doar pentru a-și legitima argumentele... acest lucru nu va fi acceptat de aliații europeni.”

Un înalt oficial european a adăugat: „La propriu, nu e nimic de criticat, dar știm că se întâmplă altceva.”

„Elefantul din cameră”

Consilierul principal al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Björn Seibert, a informat vineri ambasadorii UE, potrivit a doi diplomați ai UE, în urma unei discuții între consilierii de securitate națională pe această temă.

„Există disponibilitatea de a se implica la Kiev și în restul Europei, deși încrederea în ruși este redusă — dar UE nu blochează acest demers”, a declarat unul dintre diplomații UE după întâlnire. Însă „grupul din jurul lui Trump a subestimat cât de important este conflictul pentru Europa și cât de periculos este pentru Europa un rezultat nefavorabil pentru Ucraina.”

„Este o poziție de lungă durată a noastră și a multor altora că arhitectura de securitate europeană nu ar trebui discutată cât timp există un război”, a declarat un înalt oficial european în domeniul securității. „Și, evident, nu fără europeni.”

„Europa trebuie să aibă un loc la masa negocierilor privind pacea în Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate europeană”, a adăugat vineri președintele lituanian Gitanas Nausėda, după o reuniune a celor opt țări nordice și baltice.

În această săptămână au avut loc la Bruxelles două runde de întâlniri la nivel de lucru privind un acord de pace pentru Ucraina, în perspectiva discuțiilor la nivel de lucru mediate de SUA între Ucraina și Rusia, care vor avea loc în perioada 10-11 noiembrie la Abu Dhabi.

„Trebuie să fim realiști în privința negocierilor de pace și trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de intențiile reale ale Rusiei”, a declarat premierul polonez Donald Tusk unui grup de jurnaliști, printre care și reprezentanți ai POLITICO, la începutul acestei săptămâni. „Iarna, Putin ar putea avea mai puține motive să ajungă la un acord.”

Stefan Kornelius, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz - care a discutat cu Trump joi seara - a declarat: „A apărut un nou sentiment de urgență” în ceea ce privește negocierile, după alegerile intermediare din SUA de săptămâna aceasta, adăugând că problema va fi readusă în discuție la o reuniune informală a liderilor UE de la Dublin, săptămâna viitoare.

Întâlnirea urma să se concentreze pe inteligența artificială, dar evoluțiile din Ucraina ar putea umbri discuțiile, a afirmat un al treilea diplomat al UE. „Lucrurile evoluează destul de repede”, a spus acesta.

Cu toate acestea, unii aliați se tem că SUA ar putea lega noua sa inițiativă de o viitoare revizuire a prezenței trupelor americane în Europa, preconizată pentru luna decembrie.

„Acesta este elefantul din cameră”, a spus un al doilea diplomat NATO. „Una este să vorbim despre arhitectura de securitate europeană... în contextul unei posturi «obișnuite» a SUA; alta este să vorbim despre o arhitectură de securitate europeană «așa cum vor sta lucrurile», iar nimeni nu știe cum vor sta lucrurile.”

Editor : M.C