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Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă

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Steve Witkoff dă mâna cu Volodimir Zelenski
Noua inițiativă diplomatică a fost discutată în timpul întâlnirii de șase ore organizate în Florida de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la care au participat oficiali ucraineni și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței și Germaniei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cele patru elemente de bază ale noii inițiative de pace „Putin nu pare că își dorește cu adevărat pacea”

La fel ca în multe din precedentele sale ieșiri nervoase, și cele mai recente amenințări ale lui Donald Trump la adresa Ucrainei și a liderului de la Kiev ascund o inițiativă ce s-ar putea dovedi mult mai importantă: Statele Unite și Europa se apropie încetul cu încetul de formularea unei propuneri comune de pace menite să pună capăt carnagiului și să aducă beneficii financiare și de securitate atât pentru Ucraina, cât și pentru Rusia, se arată într-o analiză Foreign Policy. În același timp, însă, Kievul și Moscova vor trebui să accepte o variantă de soluționare a disputei teritoriale care nu o să mulțumească pe deplin niciuna dintre țări.

Raționamentul din spatele acestei inițiative de pace controversate merge pe ideea că atunci când te confrunți cu o problemă pe care nu o poți rezolva, uneori soluția cea mai bună este să o amplifici.

„Trebuie să amplificăm problema și soluția pentru a ajuta ambele părți să vadă cum ar arăta situația postbelică – și, apoi, să facă concesii”, a explicat un oficial american care cunoaște detalii despre negocierile purtate.

Inițiativa diplomatică a venit în timpul întâlnirii de șase ore de săptămâna trecută organizată de emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, la Clubul de Golf Shell Bay din Hallendale Beach, Florida, deținut de Witkoff. La acea întâlnire au participat oficiali ucraineni și reprezentanți ai Marii Britanii, Franței și Germaniei.

Trump vrea ca Ucraina și Rusia să nu își mai bombardeze rafinăriile, ca o primă condiție pentru a continua inițiativa de pace a Statelor Unite. Pentru Rusia, acest lucru este simplu de realizat, întrucât cea mai mare rafinărie a Ucrainei a fost deja devastată de atacurile rusești.

Moscow Oil Refinery burning after Ukrainian Drones Strikes, Moscow, Russia - 21 Sep 2026
Dacă Zelenski ar fi de acord să oprească atacurile asupra rafinăriilor, „revenim în joc și mergem la Moscova”, a spus un oficial american implicat în negocierile de pace. Foto: Profimedia Images

Pentru Zelenski, însă, ar însemna să blocheze una dintre cele mai importante arme pe care Ucraina le are la dispoziție. „Este clar că abilitatea ucrainenilor de a lovi rafinăriile are un impact asupra economiei Rusiei”, a spus un diplomat european. „A sporit puterea de negociere a lui Zelenski.”

Dacă Zelenski ar fi de acord să oprească atacurile asupra rafinăriilor, „revenim în joc și mergem la Moscova”, a spus un oficial american pentru FP. Dar ce ar obține Ucraina – și la ce ar fi nevoită să renunțe – ca parte din acordul de pace americano-european aflat în lucru?

Cele patru elemente de bază ale noii inițiative de pace

Pachetul ar avea patru componente de bază, potrivit oficialului din SUA. Mesajul pentru Putin ar fi: Nu vei încheia pur și simplu războiul cu Ucraina, ci vei semna un acord economic și de securitate cu Europa, care ar reface stabilitatea regiunii, după o lungă perioadă de intensificare constantă a tensiunilor.

Reconstrucția Ucrainei ar fi primul pilon. Banca Mondială și firma de investiții BlackRock vor să creeze un cadru pentru a răspunde nevoilor financiare ale Ucrainei: bani pentru reconstruirea zonelor devastate de război, pentru ajutoarele acordate familiilor soldaților uciși sau răniți și pentru refacerea economiei.

A doua componentă esențială este reprezentată de garanțiile de securitate. Ucraina ar avea promisiunea Statelor Unite și a țărilor europene că acestea vor veni în ajutorul ei militar dacă Rusia ar ataca din nou. Oficialul american a descris propunerea drept o variantă asemănătoare Articolului 5 al NATO.

Oficialul a spus că și Rusia va negocia înțelegeri cu Europa pentru a răspunde îngrijorărilor sale legate de securitate, însă nu a oferit mai multe detalii despre ce anume este vorba.

Russia Ukraine War Myrnohrad
Reconstrucția Ucrainei ar fi primul pilon al acordului, ceea ce ar include reconstruirea zonelor devastate de război, ajutoare financiare pentru familiile soldaților uciși sau răniți și refacerea economiei. Foto: Profimedia Images

Al treilea pilon este integrarea economică a Rusiei, Ucrainei și Europei printr-un acord energetic. Un element ar putea fi o conductă ce transportă petrol și gaze în Europa, profiturile urmând a fi împărțite între Rusia și Ucraina.

O astfel de conductă ar reduce drastic costurile la energie ale Europei, a spus oficialul american. În afară de faptul că ar oferi Rusiei „acces pe termen lung la piața energetică europeană”, un acord de pace ar specifica exact cum și când vor fi ridicate sancțiunile economice existente.

Ultima piesă a puzzle-ului are legătură cu compromisurile teritoriale și ar fi cea mai neplăcută: Rusia, care a început războiul sperând că va cuceri toată Ucraina, va trebui să fie de acord cu încetarea focului de-a lungul liniei frontului, așa cum va arăta ea în momentul intrării în vigoare a pactului.

Pentru Ucraina, acest lucru ar însemna să îi permită Rusiei să controleze teritoriul pe care l-a ocupat până acum, inclusiv o mare parte din regiunea Donbas.

„Putin nu pare că își dorește cu adevărat pacea”

Cu toate că liderii europeni au reacționat negativ la acordul cu Rusia pentru livrarea de motorină, pe care Trump l-a anunțat pe data de 9 octombrie, ei par hotărâți să continue procesul diplomatic condus de Kushner și Wikoff. „Este momentul să detensionăm situația și să ne reluăm activitatea”, a explicat diplomatul european citat de FP.

Trump a încercat să pună capăt războiului de mai multe ori de când s-a întors la Casa Albă, dar el pare incapabil să înțeleagă că Putin, agresorul, își dorește victoria și nu doar un armistițiu.

„Putin nu pare că își dorește cu adevărat pacea”, a spus diplomatul european, bazându-se pe rapoarte ale serviciilor de informații. Prin acordul său cu Moscova, care subminează regimul sancțiunilor impuse contra Rusiei, Trump nu face decât să îi permită lui Putin să continue cu mai mare ușurință acest război îngrozitor.

Editor : Raul Nețoiu

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