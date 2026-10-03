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Planul secret al Rusiei pentru a „îngheța” Ucraina a ajuns în mâinile Kievului: Centrale nucleare, printre ținte (NYT)

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Russian drone strikes hit central Kyiv, killing two
Pompieri intervin după un atac rusesc cu drone asupra Kievului, 28 septembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia nu a mai așteptat venirea iernii Sistemul de alimentare cu apă, o nouă țintă Kiev, Harkov și Odesa, în centrul planului „Ca și cum ai alerga un maraton cu un singur plămân”

Rusia ar pregăti o amplă campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în această iarnă, cu scopul de a provoca pene masive de curent și de a forța oprirea celor trei centrale nucleare funcționale ale țării. Planul, descris într-un document obținut de The New York Times, prevede folosirea a până la 1.000 de rachete, drone și bombe și vizează inclusiv sistemele de alimentare cu apă.

Potrivit cotidianului american, planul ruşilor ar fi fost prezentat partenerilor occidentali la Paris de ministrul ucrainean al energiei, fostul premier Denis Şmîhal, în urmă cu două săptămâni. Planul rus interceptat pare conceput pentru a prăbuşi reţeaua electrică a Ucrainei, deja slăbită. Acesta prevede trei etape de atacuri:

  • Prima ar scoate din funcţiune substaţiile situate lângă graniţele de vest ale Ucrainei, care importă energie electrică din Europa.
  • A doua etapă ar viza centralele hidroelectrice.
  • A treia etapă ar forţa oprirea celor trei centrale nucleare operaţionale ale Ucrainei (o a patra centrală nucleară, situată lângă oraşul Zaporojie din sudul ţării, a fost capturată de forţele ruse încă de la începutul războiului şi nu este operaţională).

Obiectivul atacurilor, potrivit documentului, este de a elimina aproape 15 gigawaţi din capacitatea de generare a energiei electrice - adică exact cât deţinea Ucraina la sfârşitul verii.

Conform documentului, Rusia intenţionează să forţeze oprirea celor trei centrale nucleare funcţionale din Ucraina (Rivnenka, Hmelniţka şi Sud-Ucraineană) prin bombardarea cu rachete a substaţiilor electrice de distribuţie care le conectează la reţeaua electrică. Aceste substaţii sunt situate la mai puţin de un kilometru de reactoare.

Planul menţionează, de asemenea, că Moscova va îndrepta zeci de rachete balistice şi bombe planante către sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, în special către staţiile de pompare şi staţiile de epurare.

Rusia nu a mai așteptat venirea iernii

De luni de zile, oficialii ucraineni avertizează populaţia să se pregătească pentru ceea ce ar putea fi cea mai grea iarnă din acest război. Rusia, au spus ei, îşi va folosi armele din ce în ce mai puternice pentru a încerca să paralizeze reţeaua electrică a ţării.

Primul atac de amploare era aşteptat mai târziu în această toamnă, odată cu primele valuri de frig, dar deja Rusia nu a mai aşteptat atât de mult. Miercuri, înainte de răsărit, rachete şi drone au lovit o mare centrală termică şi alte instalaţii energetice, zguduind capitala ucraineană, Kiev, cu explozii. Până dimineaţa, mai multe cartiere rămăseseră fără curent electric şi apă, scrie NYT.

Premierul Serhii Koreţki a declarat că în noaptea de 29 spre 30 septembrie, Rusia a trecut la atacuri masive asupra infrastructurii energetice. Ulterior, s-a aflat că, printre alte obiective energetice, Centrala Termică Tripil a fost afectată de atacurile ruseşti.

Atacul, au afirmat oficialii ucraineni, a marcat prima salvă a unei noi campanii menite să arunce oraşele ucrainene în frig şi întuneric, cu scopul final de a zdrobi moralul populaţiei şi de a paraliza efortul de război.

Rusia a desfăşurat campanii similare în fiecare an, cu rezultate mixte, dar se apropie de această iarnă înarmată cu stocuri de rachete balistice şi drone cu propulsie jet pe care Ucraina a avut dificultăţi în a le intercepta.

Sistemul de alimentare cu apă, o nouă țintă

Planul rusesc prezentat de Smîhal, a cărui copie a fost obţinută de The New York Times, descrie o campanie de atacuri folosind până la 1.000 de rachete, drone şi bombe.

Acestea ar viza o gamă largă de instalaţii, inclusiv staţii electrice, centrale hidroelectrice şi termice, precum şi centrale termice, dar cel mai alarmant aspect este că documentul menţionează intenţia Rusiei de a forţa închiderea celor trei centrale nucleare operaţionale ale Ucrainei - coloana vertebrală a infrastructurii sale energetice - prin lansarea de rachete asupra staţiilor de distribuţie electrică care le conectează la reţea.

Planul precizează, de asemenea, că Moscova va viza sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, inclusiv staţiile de pompare şi instalaţiile de tratare a apelor uzate, cu zeci de rachete balistice şi bombe planante. Rusia nu a atacat niciodată astfel de obiective la scară largă până acum. Oficialii ucraineni şi-au exprimat în privat îngrijorarea cu privire la faptul că ţara dispune de planuri de rezervă limitate în cazul în care s-ar confrunta cu întreruperi grave ale aprovizionării cu apă, menţionează NYT.

Kiev, Harkov și Odesa, în centrul planului

Scopul final este de a priva marile oraşe ucrainene de energie electrică, încălzire şi apă, ceea ce ar putea declanşa o criză umanitară. Kievul, Harkovul şi Odesa sunt indicate ca ţinte principale, existând planuri de a reduce cu 90% alimentarea cu energie electrică în aceste oraşe, de a reduce cu până la 90% încălzirea şi de a perturba grav sistemul de canalizare.

„The New York Times” precizează că nu a avut nicio modalitate de a autentifica în mod independent documentul, care este datat din luna august şi redactat în limba rusă. Însă preşedintele rus Vladimir Putin a declarat public că forţele sale vor desfăşura o campanie de amploare în această iarnă pentru a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, prezentând-o ca o represiune la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

Denis Şmîhal a vorbit în termeni vagi despre acest document în faţa presei ucrainene în urmă cu o săptămână, afirmând: „Partenerii noştri, la fel ca noi, au fost şocaţi de cinismul său, de acest calcul rece, terorist, privind modul de distrugere a sectorului nostru energetic”.

„Ca și cum ai alerga un maraton cu un singur plămân”

Rămâne de văzut dacă Rusia va pune în aplicare strategia prezentată în document - şi dacă va avea succes în cazul în care o va face. Ucraina şi-a petrecut ultimele câteva luni pregătindu-se pentru iarnă, construind structuri de protecţie deasupra instalaţiilor critice, precum substaţiile ce transportă energia electrică în toată ţara. Civilii, dintre care majoritatea s-au confruntat cu pene severe de curent şi încălzire iarna trecută, s-au aprovizionat cu baterii şi mici butelii pe gaz.

Autorităţile ucrainene au cheltuit sute de milioane de dolari pentru repararea centralelor electrice şi a substaţiilor, precum şi pentru instalarea unor instalaţii energetice mai mici, cum ar fi turbinele alimentate cu gaz, care sunt mai greu de lovit.

Ucraina a investit, de asemenea, în consolidarea reţelei electrice pentru a face faţă cererii din perioada rece a anului şi pentru a redirecţiona energia electrică atunci când atacurile distrug liniile de transport.

Experţii în energie avertizează însă că aceste măsuri pot, în cel mai bun caz, să atenueze lovitura aşteptată, nu să o oprească. Olena Pavlenko, directoarea DiXi Group, un think tank ucrainean specializat în energie, a declarat că patru ierni de război au slăbit atât de mult reţeaua electrică a ţării, încât a mai trece printr-una ar fi ca şi cum „ai alerga un maraton cu un singur plămân”.

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Editor : M.I.

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