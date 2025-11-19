Live TV

Planul secret negociat de Trump cu Rusia echivalează, practic, cu capitularea Ucrainei (Surse)

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Planul negociat în secret de SUA și Rusia pentru încheierea războiului implică cedarea de către Ucraina a unor teritorii, reducerea armatei sale la jumătate și renunțarea la anumite tipuri de arme, au declarat surse citate de Reuters și Financial Times. O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei”.

Statele Unite i-au transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte planul negociat cu Rusia pentru încheierea războiului, notează RBC Ukraine

Surse familiarizate cu această chestiune au declarat că SUA vor ca Ucraina să cedeze Donbasul și să-și reducă armata la jumătate. De asemenea, Kievului i se cere să renunțe la anumite tipuri de arme. 

Washingtonul insistă ca Zelenski să accepte aceste condiții principale, au mai declarat sursele.

Potrivit jurnalistului Christopher Miller de la Financial Times, Ucraina a primit propunerea din partea trimisului președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și a trimisului special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Aceasta a fost transmisă apoi secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

O astfel de propunere este „echivalentă, în fapt, cu capitularea Ucrainei”, scrie jurnalistul, într-o postare pe X.

Potrivit unui oficial american cu cunoștințe directe asupra chestiunii, citat de Axios, noul plan al lui Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina ar acorda Rusiei părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA pentru Ucraina și Europa împotriva unei viitoare agresiuni rusești.

Planul Trump, care cuprinde 28 de puncte, prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra regiunilor Lugansk și Donețk (denumite împreună Donbas), în ciuda faptului că Ucraina controlează în continuare aproximativ 14,5% din teritoriul acestora, potrivit celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Războiului.

În ciuda faptului că se află sub controlul Rusiei, zonele din Donbas din care Ucraina s-ar retrage ar fi considerate zone demilitarizate, Rusia neputând să-și poziționeze trupele acolo.

În alte două regiuni devastate de război, Herson și Zaporojie, liniile actuale de control ar fi în mare parte înghețate, Rusia returnând o parte din teritoriu, în urma negocierilor.

Un plan „favorabil” lui Putin

Surse Financial Times au declarat că planul a fost elaborat de un grup de actuali și foști oficiali americani și ruși. Acesta se află încă „la stadiul de concept general”.

Planul prevede, în special, încetarea ajutorului militar american acordat Ucrainei, ceea ce ar lăsa țara vulnerabilă în cazul unei noi agresiuni.

De asemenea, menționează recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială a statului în Ucraina și acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei).

Sursele Financial Times au descris planul ca fiind „foarte favorabil” președintelui rus Vladimir Putin.

În același timp, oficiali ucraineni anonimi au declarat pentru FT că un astfel de plan este inacceptabil pentru Ucraina fără modificări semnificative.

Mass-media occidentală a raportat că propunerile au fost elaborate fără implicarea Ucrainei. Se așteaptă ca Kievului să i se prezinte planul ca un fapt împlinit. O delegație americană urmează să prezinte inițiativa joi, 20 noiembrie.

Oficialii ruși au declarat deja că nu au cunoștință de niciun fel de propuneri de pace din partea SUA.

