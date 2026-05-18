Planul UE pentru reducerea dependenței de China: obligarea companiilor să cumpere componente de la furnizori diferiți

Uniunea Europeană elaborează planuri pentru a obliga companiile din blocul comunitar să achiziționeze componente esențiale de la cel puțin trei furnizori diferiți, în încercarea de a reduce dependența de China, a relatat luni Financial Times, conform Reuters.

Noile reguli ar afecta întreprinderile dintr-o serie de sectoare-cheie, precum industria chimică și cea a utilajelor industriale, se mai arată în raport, care citează doi oficiali ai UE familiarizați cu acest subiect.

Conform noii legislații, companiile ar fi limitate să achiziționeze aproximativ 30% până la 40% din componente de la un singur furnizor și ar trebui să se aprovizioneze cu restul de la cel puțin trei furnizori diferiți care nu provin din aceeași țară, a precizat FT.

Acest lucru se întâmplă pe fondul faptului că Beijingul continuă să-și folosească controlul asupra prelucrării multor minerale ca mijloc de presiune, limitând uneori exporturile, suprimând prețurile și subminând capacitatea altor țări de a-și diversifica sursele de materii prime utilizate la fabricarea semiconductorilor, a vehiculelor electrice și a armelor de ultimă generație.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, intenționează să impună o serie de tarife punitive asupra produselor chimice și a utilajelor din China, în încercarea de a combate deficitul comercial al Uniunii Europene, care se ridică la 1 miliard de euro pe zi, și de a proteja companiile de „utilizarea comerțului ca armă” de către China, a relatat ziarul.

Luna trecută, Sefcovic a semnat un memorandum de înțelegere cu secretarul de stat american Marco Rubio privind un parteneriat pentru producerea și asigurarea aprovizionării cu minerale esențiale, ca parte a eforturilor de a slăbi controlul Chinei asupra materialelor cruciale pentru industria prelucrătoare de vârf.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.

Conform articolului din Financial Times, aceste planuri preliminare vor fi prezentate în cadrul unei reuniuni a Comisiei dedicate Chinei, care va avea loc pe 29 mai, și ar putea fi apoi aprobate de liderii UE la sfârșitul lunii iunie.

