Cel puţin 30 de persoane au murit, iar alte 39 sunt date dispărute în statul Minas Gerais din Brazilia, după inundaţii şi alunecări de teren provocate de ploile torenţiale care au adus cantităţi record de precipitaţii. Peste 200 de oameni au fost salvaţi, mii şi-au părăsit locuinţele, iar autorităţile au declarat stare de urgenţă în oraşul Juiz de Fora, una dintre cele mai afectate zone, potrivit AFP și News.ro.

Un râu a ieşit din matcă, iar străzile au devenit curenţi violenţi de apă maronie în statul Minas Gerais din Brazilia, după ploile torenţiale de peste noapte, într-o regiune care a înregistrat cantităţi record de precipitaţii în această lună.

Pompierii au afirmat că 30 de oameni au murit în oraşele Juiz de Fora şi Uba. Peste 200 de persoane au fost salvate.

Pompierii şi câinii de urmă încearcă să găsească 39 de persoane date dispărute în dărâmături.

Într-un cartier situat pe un deal din Juiz de Fora, 12 case au fost luate de o „alunecare de teren masivă”, a declarat, pentru AFP, maiorul Demetrius Goulart, de la Brigada de pompieri.

„Multe persoane se aflau în case, noaptea, când ploua”, a spus el.

Wilton Aparecido de Souza plângea în timp ce vorbea despre fiul său, în vârstă de 20 de ani, prins sub dărâmături.

„A fost un băiat bun, tocmai terminase serviciul militar şi voia să cumpere o motocicletă”, a afirmat bărbatul de 42 de ani.

„Măcar să îi găsim trupul, să îi pot face o înmormântare cum se cuvine”, a adăugat el.

Ursuleţi de pluş printre dărâmături

Liniştea este grea printre zecile de persoane care privesc, în rarele momente în care motoarele excavatoarelor se opresc, fiind întreruptă doar de lătratul unui câine panicat.

„Aproape toată lumea îngropată sub noroiul ăsta face parte din familie: sora mea, nepotul meu”, a declarat Cleiton Ronan, un bărbat de 32 de ani, muncitor într-un depozit.

Anterior, Goulart a afirmat că un băiat de aproximativ 10 ani a fost scos în viaţă de sub dărâmături, după o muncă de două ore, astfel că multe persoane au sperat că şi cei dragi lor vor fi găsiţi în viaţă.

Însă „cu cât durează mai mult, cu atât sunt mai mici şansele de a găsi supravieţuitori”, a declarat pentru AFP Paulo Roberto Bermudes Rezende, un coordonator al apărării civile.

În ajutorul pompierilor au venit voluntari cu lopeţi.

„Când am scos lucrurile unor copii – baloane, ursuleţi de pluş – mi s-a rupt inima. Sunt şi eu tată... încerc să ajut cum pot”, a spus Atila Mauro, un bărbat de 33 de ani.

Cantităţi record de ploaie

Brigada de pompieri a afirmat că ploile au dus la inundaţii şi alunecări de teren, în timp ce imaginile postate pe reţelele sociale arătau clădiri care se prăbuşeau.

Primarul din Juiz de Fora, Margarida Salomao, a declarat stare de urgenţă.

„Preocuparea noastră este să asigurăm sprijin umanitar, să restabilim serviciile de bază, să ajutăm oamenii strămutaţi şi să sprijinim reconstrucţia”, a scris, pe X, preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva.

Salomao a afirmat că oraşul său, cu puţin peste jumătate de milion de locuitori, se confruntă cu cea mai umedă lună februarie înregistrată, cu 584 de milimetri de ploaie acumulaţi.

Se estimează că 3.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele, a anunţat biroul primarului.

Unele cartiere sunt izolate şi au avut loc cel puţin 20 de alunecări de teren, a afirmat Salomao, numind situaţia „extremă”.

Autorităţile statului au suspendat cursurile în toate şcolile municipale.

Brazilia a trecut prin mai multe tragedii în ultimii ani din cauza unor fenomene meteo extreme, de la inundaţii la secetă şi valuri de căldură intensă.

În 2024, peste 200 de persoane au murit şi două milioane au fost afectate de inundaţii fără precedent în sudul Braziliei, unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria ţării.

Cu doi ani înainte, o inundaţie care a avut loc în oraşul Petropolis, lângă Rio de Janeiro, a provocat 241 de decese.

Experţii au legat cele mai multe dintre aceste evenimente de efectele schimbărilor climatice.

