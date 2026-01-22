Două persoane au murit miercuri în Grecia după ce ploile torenţiale au inundat locuinţe şi sedii de firme din Atena şi alte părţi ale ţării, au anunţat autorităţile.

O femeie a decedat după ce a fost lovită de o maşină luată de ape în urma viiturilor produse în suburbia Glyfada, sudul Atenei, a declarat pentru Reuters un oficial al departamentului de pompieri, scrie Agerpres.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, un ofiţer al gărzii de coastă a fost luat de apele agitate ale mării într-un port din Peloponez, sudul Greciei.

„A căzut în mare în timp ce încerca să lege o barcă de mici dimensiuni în port”, a spus un oficial al gărzii de coastă.

Brigada de pompieri a primit sute de solicitări pentru a pompa apa din clădirile inundate din Atena. Potrivit prognozelor, furtuna este aşteptată să se deplaseze joi spre estul ţării.

