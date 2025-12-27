Ploile torenţiale abundente care au produs viituri şi alunecări de teren în sudul Californiei s-au oprit vineri, după trei zile, locuitorii din staţiunea montană Wrightwood, grav afectată, începând să sape noroiul şi să evalueze pagubele.

Furtuna produsă de sărbători a inundat bazinul metropolitan Los Angeles cu până la 15 centimetri de ploaie până vineri, respectiv cu 30 de centimetri sau mai mult măsuraţi în zona muntoasă aflată la est de oraş, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie, scrie Reuters preluată de Agerpres.

Ploaia, care a început în jurul Ajunului Crăciunului, a fost adusă de un vast front atmosferic de umiditate ridicată provenit de deasupra Pacificului şi transportat spre interior.

Ploile puternice şi inundaţiile au îngropat sub noroi numeroase locuinţe din sudul Californiei. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

V ânt puternic și pagube extinse

Ploile torenţiale au fost însoţite de rafale de vânt care au doborât copaci şi linii electrice în toată regiunea, provocând pene de curent. În zonele montane la altitudini mai mari a nins abundent.

Chiar înainte de începerea furtunii, oficialii americani au emis avertismente de evacuare pentru cartierele considerate „vulnerabile la inundaţii fulgerătoare şi viituri”, în special în apropierea dealurilor devastate anterior de incendii. Şoferii au fost "îndemnaţi" să evite călătoriile ori de câte ori este posibil.

Evaluarea pagubelor în Wrightwood

Deşi volumul precipitaţiilor s-a diminuat vineri, o avertizare de inundaţii a rămas în vigoare pentru o mare parte din California de Sud.

La Wrightwood, un oraş cu aproximativ 5.000 de locuitori care a fost puternic afectat de furtuna din Munţii San Gabriel, la nord-est de Los Angeles, inspectorii de siguranţă au început evaluările iniţiale ale pierderilor materiale.

Câteva zeci de case au fost grav avariate de fluviile de noroi care s-au revărsat prin oraş miercuri, iar seviciile de intervenţii au rămas în gardă pentru alte scurgeri de resturi care ar putea apărea, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Pompieri al comitatului San Bernardino, Ryan Beckers.

„Avertismentele de evacuare pentru Wrightwood sunt încă în vigoare, iar toate drumurile din zonă sunt închise pentru toată lumea, cu excepţia localnicilor”, a spus el.

Mărturia unei locuitoare afectate

Misty Cheng, în vârstă de 49 de ani, contabilă care deţine o casă de vacanţă în Wrightwood, a declarat că a aflat că proprietatea i-a fost înghiţită de o alunecare de teren de la o „vecină” care i-a trimis înregistrări video.

„Casa mea este îngropată în peste 1,5 metri de noroi”, a povestit Cheng pentru Reuters prin telefonul mobil de la reşedinţa sa principală din apropiere, Upland, unde locuia când s-a produs alunecarea de teren.

Un şuvoi de noroi îşi croise drum în casă printr-un perete prăbuşit al garajului ataşat, umplând sufrageria. Până când a ajuns la proprietate pentru a vedea pagubele direct şi a salva ce se mai putea salva, noroiul se întărise într-o movilă suficient de solidă pentru a putea sta pe el.

„Am reuşit să scot un camion plin de obiecte personale" din casă, în mare parte de la etajul doi, care a rămas neatins”, a spus ea. Fără asigurare împotriva inundaţiilor, Cheng a spus că a creat o pagină GoFundMe pentru a strânge bani „pentru reparaţii”.

Echipele de intervenție acționează cu buldozere

Imaginile video aeriene postate online de pompieri au arătat grupuri de case şi vehicule din oraş acoperite de noroi, în timp ce echipe de intervenţie echipate cu buldozere începeau să cureţe drumurile blocate.

Ryan Beckers a declarat că echipele de intervenţie au salvat câteva zeci de persoane care erau blocate de viituri şi resturi în vehiculele sau în casele lor în timpul sărbătorilor. Nu au fost raportate decese sau răni grave în Wrightwood.

Serviciul Meteorologic a anunţat că nu mai sunt aşteptate ploi în sudul Californiei la sfârşitul acestei săptămâni.

Editor : Ana Petrescu